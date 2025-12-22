Trumpov človek na Grenlandiji

»Čast je služiti vam na tem prostovoljnem položaju za priključitev Grenlandije ZDA,« se je Trumpu zahvalil republikanski guverner Louisiane Jeff Landry. Trump že na začetku leta ni izključil vojaških operacij za strateško pomembni in z rudninami bogati največji otok sveta. Danska mora ponovno poudarjati suverenost in ozemeljsko celovitost svojega avtonomnega ozemlja in je spet napovedala, da bo na zagovor poklicala ameriškega veleposlanika. To so naredili že avgusta, ko naj bi najmanj trije ljudje s povezavami s predsednikom Trumpom poskušali na Grenlandiji izvajati tajne operacije.