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    Svet

    Trumpov mandat »epski polom« za nasprotnike pravice do splava

    Nekateri republikanci naj bi bili glede pravice do odločanja o lastnem telesu v soočenjih zadržani, kar je posredno vplivalo tudi na strankarsko bazo.
    Donald Trump je sicer še vedno na oblasti, ima tudi pravico do veta. FOTO: Aleksandra Michalska/Reuters
    Galerija
    Donald Trump je sicer še vedno na oblasti, ima tudi pravico do veta. FOTO: Aleksandra Michalska/Reuters
    A. I.
    5. 11. 2026 | 10:31
    5. 11. 2026 | 10:44
    4:56
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    Podporniki gibanja proti pravici do splava so pred torkovimi vmesnimi volitvami republikance podprli z več deset milijonov dolarjev finančnih sredstev. Po tako imenovanem modrem cunamiju, ko so demokrat prevzeli oba doma kongresa, nasprotniki splava republikanski stranki sporočajo, da si je kriva sama. 

    Bruseljski portal Politico poroča, da so volivci v zvezni državi Misuri prepričljivo zavrnili predlog zakona proti pravici do splava in potrdili referendume o tej temi v Nevadi in Virginiji. Z izvolitvijo demokratskih kandidatov v zveznih državah Georgia, Maine, Ohio in Teksas – pa tudi nekaterih drugih, v katerih je bila pravica do splava negotova – pa to temo vrnili pod drobnogled javnosti. Pričakovati je, da se bo ta tema pred predsedniškimi volitvami leta 2028 spet znašla na tnalu. 

    Preberite tudiSiromašne bodo šle delat splav v klet, bogate z letalom v New York

    Nekateri republikanci naj bi bili glede pravice do odločanja o lastnem telesu v soočenjih zadržani, kar je posredno vplivalo tudi na strankarsko bazo. Administracija predsednika Donalda Trumpa o tem ni skorajda nikoli glasno govorila, kar je po poročanju Politica pripomoglo k temu, da temo številni podporniki republikanske stranke jemljejo kot nepomembno.

    Direktorica za komuniciranje v neprofitni organizaciji Susan B. Anthony Pro-Life America Kelsey Pritchard je kot skrajno nespametno označila ignoriranje skupine volivcev republikancev.

    Kljub visokim zneskom, ki jih je omenjena konservativna interesna skupina namenila za predvajanje oglasov o svetosti življenja in delu na terenu v Arizoni, Georgii, Iowi, Michiganu, Severni Karolini, Ohiu, Južni Karolini, Teksasu in Wisconsinu, so demokrati v vseh teh zveznih državah zmagali prepričljivo.

    Voditelji gibanja proti splavu so obžalovali, da so republikanci pred  volitvami zamolčali svoje stališče. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
    Voditelji gibanja proti splavu so obžalovali, da so republikanci pred  volitvami zamolčali svoje stališče. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

    Aktivisti, ki se zavzemajo za pravico do splava, so prav tako v kampanjo vložili več deset milijonov dolarjev, agitirali na terenu in si prizadevali prepričati volivce, da gre za pomembno temo. Torkove prepričljive volilne rezultate si razlagajo na način, da je pravica do splava ena od temeljnih človekovih pravic, ki je motivirala demokratsko volilno telo.

    Progresivni voditelji so sicer priznali, da ob naraščajoči brezposelnosti, visokim izdatkom za vojne, pomanjkanju stanovanj in revščini pravica do splava ni (več) na vrhu najpomembnejših tematik, a je po njihovem prepričanju še delovala kot odločilni dejavnik tam, kjer je šlo na tesno. 

    Politico je citiral izvršno direktorico neprofitne organizacije Reproductive Freedom for All Yvonne Gutierrez, ki je povedala, da so za volivce najpomembnejše tri teme: inflacija, cene bencina in stroški zdravstvenega varstva: »Ko pa volivci slišijo, da je kandidat proti reproduktivnim pravicam in da torej ne podpira enakosti med spoloma, to sproži alarm v njegovi glavi.«

    Pričakovati je, da bodo demokrati storili vse, kar je v njihovi moči, da sodba Roe proti Wade spet začne veljati. FOTO: Luisa Gonzalez/Reuters
    Pričakovati je, da bodo demokrati storili vse, kar je v njihovi moči, da sodba Roe proti Wade spet začne veljati. FOTO: Luisa Gonzalez/Reuters

    Donald Trump je sicer še vedno na oblasti, ima tudi pravico do veta, vendar so progresivni zagovorniki človekovih pravic že pozvali kongres, naj razveljavi strogo zakonodajo po posameznih zveznih državah in ženskam vrne pravico do splava.

    Nova guvernerka zvezne države Georgia Keisha Lance Bottoms je dejala: »50 let so potrebovali, da so razveljavili sodbo Roe proti Wade. Mi ne bomo potrebovali 50 let, da bomo dokončali to zgodbo.« Pričakovati je, da bodo demokrati storili vse, kar je v njihovi moči, da omenjena sodba spet začne veljati. 

    Preberite tudiKatera ženska si bo lahko privoščila splav, je postalo razredno vprašanje

    Voditelji gibanja proti splavu so v zapisih na družbenih omrežjih obžalovali, da so republikanci pred torkovimi volitvami v tesnih tekmah povsem zamolčali svoje stališče proti pravici do splava, medtem ko so demokrati izkoristili svoje minute in poudarjali, da se borijo za spoštovanje pravic žensk.

    Vodja področja politik in komuniciranja pri organizaciji Students for Life of America Kristi Hamrick je dejala, da je bil dosedanji Trumpov mandat, kar se tiče pravice do splava, epski polom za gibanje. Po poročanju Politica je opozorila tudi, da se je celo edini pomemben udarec, ki ga je pravici do splava zadala Trumpova administracija – odvzem zveznega financiranja organizacije Planned Parenthood – letos iztekel. Republikanci v kongresu namreč niso zbrali dovolj glasov podpore, da bi ukrep podaljšali. 

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