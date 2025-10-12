Trumpov mir s palicami in korenčki

Donald Trump diplomacijo združuje s palico, zato ne more dobiti Nobelove nagrade za mir. Učinkovitost zunanje politike republikanskega predsednika ZDA pa ta hip najbolj dokazujejo premiki na Bližnjem vzhodu.

Alfred Nobel ni želel ostati zapisan v zgodovino le po izumu morilskega dinamita, k nagradi za mir pa naj bi ga spodbudila mirovnica Bertha von Suttner, ki jo je nato kot prva ženska prejela leta 1905. Letošnjo nagrajenko Marío Corino Machado, ki je trn v peti venezuelskemu samodržcu Nicolásu Maduru, s številnimi drugimi družijo plemeniti cilji in osebno herojstvo. Trump, nasprotno, za mir skozi moč ne pomišlja z grožnjami najmočnejše vojske sveta.

Na Bližnjem vzhodu se kažejo sadovi politike, ki je Izraelu pomagala vojaško premagati Iran, libanonski Hezbolah, jemenske hutijevce in palestinski Hamas. Islamsko gibanje odpora, kot se imenuje palestinska veja Muslimanske bratovščine, je bilo pred pristankom na mirovni sporazum obkoljeno v mestu Gaza in bo, če ne bo ubogalo, nedvomno spet. Odbor za podeljevanje Nobelove nagrade takšno razkazovanje moči moti, ni pa ga vedno. Leto dni po Berthi von Suttner so jo podelili tedanjemu republikanskemu predsedniku ZDA Theodoru Rooseveltu, ki je posredoval v vojni med Japonsko in Rusijo. Populariziral pa je tudi ideologijo »govori mehko in nosi dolgo palico«.

Ameriški predsednik Trump med spuiščanjem z Air Force One. FOTO: Carlos Barria/Reuters Pictures

Sodobna realpolitika ne dobiva Nobelove nagrade. Konec koncev jo je od sodobnih ameriških predsednikov prejel demokrat Barack Obama le zato, ker ni bil George W. Bush. Trump prezira tudi arhitekta iraške vojne. Sam hoče vojne pomirjevati s silo, a tudi z vsemi drugimi prijemi, od agresivne osebne diplomacije do trgovinske palice. Prepričan je, da je z grožnjo s trgovinskimi sankcijami pomiril že sedem konfliktov.

Po Bližnjem vzhodu pozornost Ukrajini

Letošnja nagrajenka je v upanju, da bo pomagal pri osvoboditvi Venezuele, nagrado sama posvetila Donaldu Trumpu, mnogi pa verjamejo, da bo po Bližnjem vzhodu več pozornosti spet namenil vojni v Ukrajini. V žrtvi ruske agresije naj bi kmalu dobili rakete tomahavk, ki bi lahko zadele Moskvo. Ruski predsednik Vladimir Putin se Trumpu poskuša prikupiti s hvalo bližnjevzhodnega pomirjevanja, pa čeprav zaradi njega tam tudi sam hitro izgublja vpliv. Trump pa se je s Finsko sporazumel za enajst ledolomilcev za boljši nadzor Arktike, kjer Rusija in Kitajska izzivata zahodne interese.

To ne pomeni, da bodo ZDA spet prevzele vse breme zahodne vojaške zveze. Španiji, ki noče povišati stroškov za oborožitev, je Trump zagrozil z izgonom iz Nata. Stave so visoke. Trumpove kazenske carine podžigajo tudi najresnejši svetovni konflikt med ZDA in Kitajsko, ki tekmujeta za vojaško in gospodarsko prevlado v svetu. Trump azijski velikanki spet grozi s stoodstotnimi carinami, potem ko so v Pekingu za prvi november napovedali izvozni nadzor nad redkimi zemljami.

Trump se bo moral tako ali drugače soočiti s predsednikoma Rusije in Kitajske Vladimirjem Putinom in Xijem JInpingom. FOTO: Alexander Kazakov/ Reuters

Kitajska nadzoruje približno sedemdeset odstotkov redkih kovin, ki so nujne za vse od umetne inteligence do vojske, in 90 odstotkov njihovega procesiranja. Redke zemlje v resnici niso tako zelo redke, pravijo strokovnjaki, le malo držav pa je bilo doslej pripravljenih na njihovo drago in obsežno izkoriščanje. ZDA v Teksasu in drugje že poskušajo spreminjati razmerja, vprašanje pa je, če dovolj hitro.

Večina Američanov tudi verjame, da so jih v 25-letih globalizacije Kitajci pošteno opeharili in hočejo vrnitev delavskih in drugih delovnih mest domov. Odvzem četrtstoletnega vzorca razvoja pa lahko kitajski diktaturi zamaje temelje družbenega miru. Trump je vso svojo gospodarsko in zunanjo politiko utemeljil na njegovem razgrajevanju in konflikt je resen. ZDA so od razvitih držav najmanj odvisne od izvoza, saj je delež bruto domačega proizvoda iz prodaje tujini le enajst odstoten, pri številnih drugih industrijskih državah je tretjinski. Kitajska pa je na novem bogastvu zgradila tudi drugo najmočnejšo vojsko.

Morda bosta predsednika Donald Trump in kitajski Xi Jinping našla formulo za dober razvoj obeh držav, najprej pa mora Trump tudi res končati vojno v Gazi – in pomiriti upornike v lastni stranki zaradi vojaškega in drugega približevanja s Katarjem. Če se bo vse izšlo, nekateri že predlagajo preimenovanje Nobelove nagrade za mir v Trumpovo nagrado.