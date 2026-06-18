Trumpov mirovni dogovor poln ameriških koncesij Iranu

Ameriški predsednik Donald Trump je vojno začel z napovedjo, da bo Iranu preprečil razvoj jedrskega orožja, zlomil njegov režim in ga prisilil h kapitulaciji, a vsebina memoranduma o soglasju, ki sta ga v noči na četrtek podpisala z iranskim predsednikom Masudom Pezeškianom, kaže na povsem drugačen razplet. Pregledali smo vseh 14 točk memoranduma in vsako poskušali postaviti v širši kontekst.

1. Trajno prenehanje vojaških operacij

Prva točka memoranduma razglaša, da se bo vojna med ZDA, Iranom in njunimi zavezniki končala »na vseh frontah«, pri čemer specifično omenja Libanon, kjer je Izrael od začetka marca zavzel znaten del ozemlja. Vsebina se v tem pogledu vsaj toliko kot na ZDA in Iran nanaša na Izrael in libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah, ki doslej nista kazala jasnih interesov po prenehanju medsebojnih sovražnosti. »Končni sporazum bo potrdil trajno prenehanje vojne na vseh frontah, tudi v Libanonu,« še navajajo.

2. Brez vmešavanja

Vojna se je začela z ameriško-izraelsko ambicijo po menjavi režima v Teheranu, končala pa z zavezo, da bosta ZDA in islamska republika »spoštovali suverenost in ozemeljsko celovitost drug drugega ter se vzdržali vmešavanja v notranje zadeve« nasprotne strani.

Ameriški predsednik Donald Trump je memorandum podpisal med večerjo v Versaillesu v družbi francoskega predsednika Emmanuela Macrona, njegove soproge Brigitte in ameriškega državnega sekretarja Marca Rubia. FOTO: AFP

3. V pričakovanju novih pogajanj

ZDA in Iran bosta »v največ 60 dneh izpogajali in sklenili končni sporazum,« navaja memorandum. Večfazni pristop k doseganju miru je po vsem sodeč mišljen kot najboljši način za uresničevanje posamičnih zavez. A v 60 dneh gre lahko tudi marsikaj narobe. Morda zato tudi dodatek k besedilu, da se ta rok lahko podaljša.

4. Konec ameriške blokade

Vojna je povzročila ustavitev prometa skozi eno najpomembnejših plovnih poti na svetu. S podpisom memoranduma naj bi se razmere ponovno začele vračati v stanje pred 28. februarjem. Iran in ZDA sta v zadnjih mesecih vzpostavila vsak svojo pomorsko blokado ožine. Washington se je v memorandumu zavezal, da bo svojo v celoti odpravil v 30 dneh. V 30 dneh po sklenitvi končnega sporazuma pa bodo ZDA svoje sile tudi preusmerile stran od iranskega ozemlja.

5. Prost pretok skozi Hormuško ožino

V naslednji točki memoranduma se je Iran zavezal, da bo ameriškemu umiku sledil z recipročnimi dejanji. Teheran bo z »največjimi prizadevanji« za obdobje 60 dni zagotovil »varen in brezplačen prehod trgovskih ladij« skozi Hormuško ožino. Med vojno je Iran poskušal vzpostaviti sistem pristojbin za plovbo skozi ožino, to idejo pa bo zdaj očitno opustil. Za vzpostavitev polnega pretoka prometa in razminiranje ožine bo imel na voljo 30 dni. O prihodnjem upravljanju in pomorskih storitvah v Hormuški ožini pa bo Iran začel dialog z Omanom in drugimi obalnimi državami Perzijskega zaliva, še piše v memorandumu.

Prizor iz Teherana dan po podpisu memoranduma FOTO: Majid Asgaripour/Reuters

6. Velik sklad za razvoj Irana

Še pred razkritjem vsebine memoranduma je na plano pricurljal podatek, da naj bi ta vključeval 300 milijard dolarjev vreden sklad za obnovo in gospodarski razvoj Irana. Ob tem je nepojasnjena ostala vloga ZDA. Vsebina 6. točke potrjuje zavezo o vzpostavitvi sklada oziroma načrta za obnovo islamske republike, hkrati potrjuje, da bodo ZDA izdale »vsa potrebna dovoljenja, izjeme in soglasja za izvedbo zadevnih finančnih transakcij«. Nikjer pa ni omenjeno, da bo tudi ameriška stran finančno udeležena pri obnovi Irana. Denar naj bi namesto tega prišel iz držav v regiji. To je v izjavah potrdil tudi ameriški predsednik Donald Trump.

7. Sankcije bodo odpravljene

Največje olajšanje bo za Iran prinesla odprava različnih vrst sankcij, ki so jih ZDA v zadnjih letih uvedle proti islamski republiki. To napoveduje konec kampanje »maksimalnega pritiska«, s katero je že prva Trumpova administracija vršila pritisk na oblasti v Teheranu. Sankcije, primarne in sekundarne, bodo odpravljene v skladu z medsebojno dogovorjenim časovnim načrtom, ki bo del končnega sporazuma, navaja sedma točka memoranduma.

8. Iran se (spet) odpoveduje jedrski bombi

Trump je vseskozi ponavljal, da Iranu ne bo pustil razviti jedrske bombe, sporni jedrski program pa izpostavil kot ključno motivacijo za obračun z režimom ajatol. Zavezo Teherana, da ne bo šel po tej poti, poskušajo v Washingtonu po podpisu memoranduma predstaviti kot velik uspeh, a podobne zaveze je iranski režim dal že večkrat v preteklosti.

9. Jedrski program bo ostal

Kaj se bo zgodilo z obsegom iranskega jedrskega programa, bo predmet prihodnjih pogajanj med Washingtonom in Teheranom, a Iran se mu, kot kaže, ne bo odpovedal. Do nadaljnjega »bo ohranil sedanje stanje svojega jedrskega programa, ZDA pa ne bodo uvedle novih sankcij niti napotile dodatnih sil v regijo,« navaja 9. točka memoranduma.

Memorandum je v imenu islamske republike podpisal iranski predsednik Masud Pezeškian FOTO: AFP

10. Iranska nafta bo znova tekla

Vse do odprave sankcij proti Iranu bodo veljale »izjeme za izvoz iranske surove nafte, naftnih derivatov in njihovih proizvodov ter za vse povezane storitve, vključno z bančnimi transakcijami, zavarovanji, prevozom in drugimi storitvami«.

11. Sredstva bodo odmrznjena

Iran naj bi imel na računih v tujini več kot 100 milijard dolarjev sredstev, do katerih ne more dostopati zaradi mednarodnih sankcij. ZDA so se v memorandumu zavezale, da bodo islamski republiki omogočile »polno uporabo zamrznjenih ali omejenih sredstev in premoženja«, a končni dogovor o postopkih za njihovo sprostitev bodo prinesla šele nadaljnja pogajanja.

12.-14. Mehanizem in resolucija

V zadnjih treh točkah sta se Washington in Teheran dogovorila še o vzpostavitvi mehanizma za spremljanje uspešnega izvajanja memoranduma in končnega dogovora, o začetku pogajanj o končnem dogovoru in o tem, da bo njegova vsebina potrjena z resolucijo varnostnega sveta Združenih narodov.