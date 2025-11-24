Trumpov načrt naletel na pozitiven odziv Moskve

»Zdaj smo v kritičnem trenutku,« je danes izjavil ukrajinski voditelj Volodimir Zelenski. Tako v Kijevu kot v Washingtonu zatrjujejo, da so bila ameriško-ukrajinska usklajevanja ameriškega mirovnega načrta v Ženevi zelo uspešna, a o najbolj bolečih točkah bi se lahko Zelenski že ta teden na štiri oči pogovarjal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Američane čakajo tudi pogajanja z Moskvo, je pa ruski predsednik Vladimir Putin danes izjavil, da so predlogi »v različici, ki smo jo videli, v skladu z razpravami na rusko-ameriškem vrhu na Aljaski in bi načeloma lahko predstavljali osnovo za končno mirovno rešitev«.