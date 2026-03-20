Trumpov posmehljivi odziv o napadu na Pearl Harbor požel kup zgražanja

Ameriški predsednik Donald Trump se je po poročanju Guardina med srečanjem z japonsko premierko Sanae Takaiči norčeval iz japonskega napada na pristanišče Pearl Harbor leta 1941. »Kdo ve bolje, kaj je presenečenje, kot Japonska?« se je posmehljivo retorično vprašal Trump.

Po kupu vprašanj o vojni v Iranu je japonski novinar ameriškega predsednika vprašal, zakaj ni ameriškim zaveznikom v Evropi in Aziji ter Japonski povedal, da nameravajo napasti Iran. Trump mu je na to odgovoril: »Ko smo šli v to, smo šli zelo odločno in želeli smo si, da bi napad ostal presenečenje. Kdo ve bolje, kaj je to, kot Japonska?«

V prostoru je bilo nato slišati nekaj reakcij, smeh, vendar Trump še ni odnehal. Nagajivo je vprašal: »Zakaj mi niste povedali za Pearl Harbor?« Smeh je, še poroča Guardian, utihnil. Oči premierke so se razširile, premaknila se je na stolu, ko je Trump obudil spomin na trenutek, ki je ZDA potegnil v drugo svetovno vojno.

Japonski napad na ameriško pristanišče na Havajih se je zgodil 7. decembra leta 1941, skoraj pet let, preden se je rodil sedanji ameriški predsednik. V napadu je umrlo 2390 Američanov, ZDA pa so dan pozneje napovedala vojno Japonski. Takratni predsednik Franklin Delano Roosevelt je ta dan označil za »datum, ki se ga bo treba sramovati«.

To sicer ni bil Trumpov prvi nerodni trenutek, povezan s pleteničenjem o vojni. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

ZDA so premagale Japonsko šele avgusta leta 1945, nekaj dni po tem, ko so odvrgle atomski bombi na Hirošimo in Nagasaki. V obeh napadih je umrlo več kot sto tisoč civilistov.

Trumpov odziv je sicer navdušil njegove podpornike. Njegov sin Eric je na družbenem omrežju X objavil: »Eden najboljših odgovorov novinarju v zgodovini!« Na drugi strani je predsednik – pričakovano – požel tudi kritike. Novinar Mehdi Hasan je zapisal: »Žal mi je, ampak to je resnično smešno. Ko le ne bi bil predsednik, pač pa le lik na televiziji. Lahko bi se smejali do solz brez občutka nelagodja, strahu ali zadrege.«

To sicer ni bil Trumpov prvi nerodni trenutek, povezan s pleteničenjem o vojni. Lani, ko je nemški kancler Friedrich Merz omenil 6. junij kot dan D, je Trump odgovoril, da to za kanclerja »ni bil prijeten dan«.

Merz mu je odgovoril: »No, dolgoročno gledano, gospod predsednik, je bila to osvoboditev moje države izpod nacistične diktature.«