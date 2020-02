Trumpov proračun za konservativno prihodnost

Pridružite se Delovi viber skupnosti

Predsedniški kandidat Bernie Sanders na predvolilnem zborovanju v New Hampshiru. FOTO: Afp

Predlog ameriškega proračuna. FOTO: Mark Wilson/Afp

New York – Demokratski izzivalci republikanskega predsed­nika se bodo nocoj pomerili v New Hampshiru, sredi njihovih predvolilnih nezgod paše naprej uveljavlja svojo gospodarsko in politično agendo.­ V proračunskem predlogu za fiskalno leto 2021 je namenjenih več sredstev za gradnjo zidu na meji, vojsko in vesoljske programe, okleščeni pa so pomoč tujim državam in sredstva za domače socialne programe.Ambiciozno znižanje državne potrošnje v desetih letih bi republikanski predsednik dosegel z zaostritvijo pogojev za socialno pomoč in nižanjem cen zdravil v okviru vladnih programov Medicare. Nižanje davkov iz leta 2017 načrtuje tudi po letu 2025, in to kljub višjemu proračunskemu primanjkljaju. Ob predvideni 3-odstotni rasti naj bi se ta zmanjševal. Demokratska večina v predstavniškem domu je naznanila nasprotovanje »uničujočemu in iracionalnemu« proračunskemu predlogu in ni pričakovati, da bo sprejet pred novembrskimi volitvami.Po koncu procesa razrešitve ima republikanski predsednik še manj razlogov za popuščanje političnim nasprotnikom in s proračunom raje postavlja spomenik konservativni ideologiji. Po Trumpovem prepričanju lahko ta poskrbi za rast in razvoj, oprijemljivo znamenje konservativne prevlade v ­Washingtonu je tudi načrtovano klestenje sredstev za varovanje okolja. Ameriški konservativci so navedli, da opazno izboljšujejo ozračje z večanjem porabe zemeljskega plina, medtem ko ga države, kot je Nemčija, ki poskušajo ukrepati z energetskim in drugim omejevanjem, vse bolj onesnažujejo.Ko so celo kritični ekonomisti, kot je New York Timesov, priznavajo solidno ameriško gospodarstvo, konservativci rast gospodarstva, zaposlovanja in dohodkov brez oklevanja pripisujejo nižanju davkov in zmanjševanju regulacij. Zagovornikom te gospodarske in socialne šole se zdi prav, da ljudje namesto socialne pomoči dobijo možnost za preživljanje z lastnim delom. Trump vendarle skrbi tudi za nekatere socialne programe. Uslužbencem zvezne vlade je zagotovil 12-tedenski plačani porodniški dopust, kar v ZDA ni samoumevno.Predmet spotike je tudi zdrav­stveno zavarovanje. Predsednik po prepričanju kritikov še ni naredil dovolj za ohranitev izbire zdravljenja in zdravnikov, pri čemer bi se rad hkrati izognil težavam zaradi obstoječih obolenj, in tudi zato nekateri demokratski predsedniški kandidati načrtujejo razširitev zdrav­stvenega zavarovanja za starejše na vse Američane. Konservativci verjamejo, da bi to uničilo najbolj inovativen zdravstveni ­sistem na svetu.Za »Medicare za vse« ali vsaj za vse tiste, ki ga hočejo, se zavzemata tudi predsedniška kandidata ameriške levicein, ki se jima po Iowi obetata prvi dve mesti tudi nocoj v New Hampshiru. Bolj sredinski demokrati so zaradi tega zaskrbljeni. Časopis New Hampshire Union Leader se je zavzel za senatorko iz Minnesote slovenskih korenin, ki ji zadnje javnomnenjske raziskave v tej zvezni državi pripisujejo tretje mesto. »Demokrati in neodvisni bodo imeli realne možnosti za poraz profanega in samovojnega predsednika le, če se ne bodo odločili za ostarelega levičarja, socialista ali župana malega mesta. Senatorka Amy Klobuchar ni nič od tega.«