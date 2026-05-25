Trumpov stolp bo zrasel na zemljišču, povezanem s sankcioniranim oligarhom

Predsednik ZDA in milijarder Donald Trump načrtuje gradnjo svoje stoplnipce t. i. Trump Tower (Trump stolp) v gruzijski prestolnici Tbilisi. Nebotičnik zlate barve bo zgrajen na zemljišču, ki je trenutno delno v lasti sina oligarha, proti kateremu so ZDA uvedle sankcije, poroča Guardian.

Stolpnica, skupni projekt lokalnega konzorcija in podjetja Trump Organization, ki jo vodita sinova ameriškega predsednika Donald Trump ml. in Eric Trump, bo stala na zemljišču, katerega trenutni registrirani lastnik je Mednarodni dobrodelni sklad Cartu, ta pa je v celoti v lasti družbe Cartu Group JSC, ki je v 35-odstotni lasti Ute Ivanišvilija, najstarejšega sina Bidzine Ivanišvilija, milijarderja in častnega predsednika vladajoče gruzijske stranke.

Bidzina Ivanišvili, najbogatejši Gruzijec, ki ga imajo mnogi za dejanskega voditelja gruzijske vlade, je bil leta 2024 pod administracijo Joeja Bidna uvrščen na seznam ameriških sankcij zaradi »spodkopavanja demokratične in evroatlantske prihodnosti Gruzije v korist Ruske federacije«.

Bidzina Ivanišvili je na seznamu ameriških sankcij. FOTO: Irakli Gedenidze/Reuters

Njegov sin Uta Ivanišvili, ki ni pod sankcijami, je imel do leta 2024 v lasti družbo Cartu Group JSC, nato pa je svoj delež zmanjšal na 35 odstotkov.

Preostalih 65 odstotkov lastništva družbe Cartu Group JSC danes ni mogoče identificirati, saj so lahko posamezni deleži pod 5 odstotkov v anonimni lasti.

Povezave med Trumpom in Ivanišvilijem znova sprožajo pomisleke o navzkrižju interesov, ki ga odpira prodajanje imena ameriškega predsednika nepremičninskim investitorjem, ki želijo prodajati stanovanjske in turistične komplekse. Med podobnimi franšiznimi dogovori, ki jih je sklenila organizacija Trump Organization, je tudi luksuzni hotelski in golfski kompleks v Omanu, ki ga gradijo na zemljišču v lasti omanske vlade.

Ta projekt in še trije drugi nastajajo v partnerstvu s podružnico savdskega nepremičninskega podjetja Dar Al Arkan, ki ima tesne povezave s savdsko vlado, je lani poročal New York Times.

Iz Bele hiše so na novinarsko vprašanje odgovorili, da »niti predsednik niti njegova družina niso nikoli bili in tudi nikoli ne bodo vpleteni v navzkrižja interesov«. Trump Organization se na prošnje za komentar ni odzvala.