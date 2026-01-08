Trumpov strah in sovraštvo do Evrope

Razlog za obstoj povojne evropske enotnosti je bil preprečiti vznik nove vojne tako, da so nacionalistične ognje nadomestili komercialni interesi.

Novembra lani je administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa v svoji nacionalni varnostni strategiji izjavila, da je Evropa na robu izginotja civilizacije. To je bila nenavadna trditev za uradni strateški dokument. Še bolj nenavadna pa je bila splošna trditev, da je Evropa – ne Kitajska ali Rusija – zdaj največji problem za Združene države Amerike. Evropejci naj bi s sprejemanjem priseljencev očitno naredili družbeni samomor – dokument napoveduje, da bodo nekatere članice Nata postale »večinsko neevropske«. Donald Trump ni zaskrbljen le zaradi tega, kar se po njegovem mnenju dogaja v Evropi. Opozoril je, da priseljenci zastrupljajo tudi kri v ZDA. A niti strah, da bi zahodna civilizacija kmalu izginila, niti skrb za čistost krvnih linij nista nič novega. Nemški reakcionarji v ...