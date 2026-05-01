    Trumpovo sporočilo: vlagajte v ZDA ali plačajte visoke carine na avtomobile

    EU se po prepričanju ameriškega predsednika ne drži trgovinskega sporazuma, nad tradicionalnimi zaveznicami pa je razočaran tudi zaradi iranske vojne.
    Ameriški predsednik Donald Trump na arhivski fotografiji. FOTO: Yves Herman/Reuters
    Barbara Kramžar
    1. 5. 2026 | 19:28
    1. 5. 2026 | 19:59
    »Z veseljem sporočam, da bom naslednji teden, ker Evropska unija ne spoštuje našega v celoti dogovorjenega trgovinskega sporazuma, zvišal carine za avtomobile in tovornjake iz Evropske unije, ki vstopajo v ZDA. Carine se bodo zvišale na 25 odstotkov,« je na svojem družbenem omrežju truth social sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Verjetno pa gre tudi za kazen za evropsko nasprotovanje iranski vojni.

    Tesla krepi prodajo v Evropi, toda ne sledi ritmu Kitajcev

    Ta čas za izvoz evropskih avtomobilov v ZDA veljajo »le« desetodstotne carine, saj po razsodbi vrhovnega sodišče niso upravičene tiste iz lanskega Trumpovega »dneva osvoboditve« in kasneje sprejetih dogovorov. Republikanski predsednik je s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen dogovor o večinsko petnajst odstotnih carinah podpisala julija, med določanjem novih pa tudi udriha po čezatlantskih zaveznicah. Španija je ameriškim vojaškim letalom na poti nad Iran odrekla uporabo zračnega prostora, Italija vojaških oporišč. Nemški kancler Friedrich Merz je nedavno razlagal, da je Iran ponižal ZDA ter da je ameriška vojska brez strategije.

    Sklepanje že nekdanjega trgovinskega dogovora med Evropsko unijo in ZDA 27. julija lani. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
    Republikanski prvak verjame, da bi mu morale članice Nata, ki jo v veliki večini držijo pokonci ZDA, stati ob strani in že razmišlja o umikanju ameriških vojakov iz omenjenih držav. ​Podobne spore ima z britanskim premierom Keirom Starmerjem, a tudi šibko točko do tamkajšnje kraljevske družine. Po obisku kralja Karla III. v Beli hiši je celo odpravil carine na škotski viski.

    Evropska unija nima podobnih adutov in ameriški predsednik je spet spomnil, da proizvodnja avtomobilov in tovornjakov v ZDA odpravlja vse carine. Omenil je sedanje investicije v ameriško proizvodnjo v višini sto milijard dolarjev, kar je rekord v zgodovini proizvodnje avtomobilov in tovornjakov. »Te tovarne, ki zaposlujejo ameriške delavce, bodo odprte kmalu. Kaj takšnega se v Ameriki še nikoli ni dogajalo, hvala za pozornost v tej zadevi.«

    Kralj Karel III. Trumpu podaril zvonec: »Če nas boste potrebovali, pokličite!«

    Republikanski predsednik še ni pojasnil, po kakšni zakonodaji bo zviševal carine na avtomobile in tovornjake iz Evropske unije. Delež evropskih avtomobilov v skupni ameriški prodaji ni velik, gre za manj kot 700 tisoč vozil od 16 milijonov na leto prodanih vozil. ZDA pa so vendarle drugi največji trg za avtomobile iz Evropske unije ter še posebej za nemške. Če bo Trump uresničil svoje grožnje, bodo ti še posebej prizadeti. Zaradi Trumpovih groženj so nekateri proizvajalci proizvodnjo ali njen večji delež že preusmerili v ZDA.

    Več sledi.

