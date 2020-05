Trumpov tvit prvič z opozorilom zaradi zavajanja

Tvit, ki je označen z opozorilom Foto Twitter/@realdonaldtrump

New York – Pri družbenem omrežju Twitter prvič opozarjajo na zavajajoče sporočilo ameriškega predsednika. Pod njegovim tvitom o goljufivem glasovanju prek pošte, saj naj bi glasovnice kradli, ponarejali, nezakonito tiskali in lažnivo podpisovali, so pri Twitterju bralce z modrim črnilom povabili k preverjanju dejstev – in zapisali, da so Trumpove trditve, ki so sledile odločitvi kalifornijskega guvernerjao razširitvi glasovanja po pošti, brez osnove. Pri tem pa se sklicujejo na CNN, Washington Post in strokovnjake, ki pri volitvah po pošti le redko vidijo goljufanje.Podobno so zanikali Trumpove trditve, da bo lahko prek pošte volil vsakdo v Kaliforniji ne glede na to, kako je prišel tja. Trump ni pustil dolgo čakal z odgovorom, Twitter je nekaj ur kasneje obtožil vmešavanja v letošnje predsedniške volitve. Še posebej ga je razburilo, da opozorilo temelji na preverjanju »lažne novice CNN in Amazonovega Washington Posta«, Twitter pa je tudi obtožil dušenja svobode govora. »česar jaz, predsednik, ne bom dopustil!«Pri Twitterju pa niso z opozorilom označili Trumpovih namigovanj, da je do njega kritični televizijski voditeljleta 2001 umoril kongresno pomočnico, pa čeprav je predsednika upraveza to prosil njen vdovec. »Mlada maratonka se torej onesvesti v njegovi pisarni, z glavo zadane ob njegovo mizo in umre?« je spraševal republikanski predsednik ZDA.