Trumpov udarec uvoznikom ruske nafte in plina

Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal zakon o obsežnih sankcijah, ki so usmerjene proti ruskemu gospodarstvu. BBC poroča, da bodo Američani »kaznovali« vse, ki kupujejo ruski plin in nafto.

Zakon je predstavniški dom ameriškega kongresa sprejel v začetku tedna, Trumpu pa podeljuje široka pooblastila za uvedbo carin v višini do 100 odstotkov za pet največjih kupcev ruskega plina in nafte – predvsem za Kitajsko in Indijo. Ameriški predsednik je zahteval, da zakon zajame tudi iranski energetski in orožarski sektor.

Zakon, ki obsega 48 strani, je poimenovan po pokojnem senatorju Lindseyju Grahamu, ki je bil pred svojo smrtjo 11. julija eden najodločnejših zagovornikov Ukrajine v Washingtonu. Po poročanju BBC vključuje izjeme za države, ki iz Rusije uvozijo manj kot 15 odstotkov zemeljskega plina in si prizadevajo, da bi zmanjšale odvisnost od ruskih energentov.

Poleg tega zakon uvaja sankcije proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, visokim predstavnikom ruske vlade, bankam in drugim finančnim ustanovam. Demokratski senator Richard Blumenthal je zakon sankcije označil kot uničujoče za Putinov vojaški stroj.

Podatki Centra za raziskave energije in čistega zraka kažejo, da je Kitajska med decembrom leta 2022 in avgustom letos uvozila 50 odstotkov ruske surove nafte, Indija pa 37 odstotkov.