Trumpov ultimat Iranu

Opazovalci domnevajo, da v to sodijo tudi iranske jedrske elektrarne z Bušerjem na čelu, ki leži ob Perzijskem zalivu. Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je potrdila, da je izstrelek v torek zadel neposredno bližino jedrskega reaktorja nekaj manj kot osemsto kilometrov od prestolnice Teheran.

Več kot dvajset držav, med njimi tudi Slovenija, je po poročanju tiskovnih agencij obljubilo sodelovanje pri zagotovitvi varne plovbe. Poleg naše države so Avstralija, Bahrajn. Kanada, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Italija, Japonska, Latvija, Litva, Nizozemska, Norveška, Južna Koreja, Romunija, Švedska, Združeni arabski emirati in Združeno kraljestvo ostro obsodili zaprtje ožine, skozi katero gre petina svetovnega prometa z nafto.