Trumpov »umazani goljuf« Roger Stone na svobodi

Trumpova predstavnica za tisk Kayleigh McEnany je javnosti sporočila odpust kazni za Rogerja Stona. Foto Kevin Lamarque Reuters

New York – Le nekaj dni pred odhodom v zapor je republikanski predsednik Donald Trump dolgoletnemu prijateljuodpravil »nepravično« kazen. 67-letni samoimenovani umazani goljuf je bil obsojen v okviru preiskaveo sodelovanju republikanske predsedniške kampanje z Rusijo.Nekdanji direktor zveznega preiskovalnega urada FBI Mueller takšnega sodelovanja ni mogel dokazati, zato pa je vrsto Trumpovih sodelavcev dobil na drugih prestopkih, Stona na laži o stikih s spletnim portalom WikiLeaks, obstrukciji preiskave in grožnji priči. Tožilstvo je za to najprej zahteval devetletno zaporno kazen, po Trumpovem posredovanju pa mu je sodnica dodelila tri leta, a v času novega koronavirusa ni dovolila prestavitve prestajanja kazni. Zato je spet vskočil Trump in njegova predstavnica za tiskje sinoči lahko razglasila, da je Stone svoboden.Trump za svoje pravne težave in težave svojih sodelavcev obtožuje »rusko prevaro« v organizaciji prejšnjega demokratskega predsednika, podpredsednikater tedanjih voditeljev FBI-ja. Vsaj zadnji so res vodili zelo dvomljivo kampanjo proti predsedniškemu kandidatu republikanske stranke in še pred Stonom je prizivno sodišče podprlo zavržbo obtožnice proti nekdanjemu Trumpovemu svetovalcu za nacionalno varnost. Ta je res lagal o svojih pogovorih z nekdanjim ruskim veleposlanikom v Washingtonu, a so pri FBI-ju kmalu sami sklenili, da ni zagrešil zločina. Kljub temu so nadaljevali s preiskavo, ki jo bila na koncu eden od stebrov Muellerjeve.Maje se tudi drugi steber, za katerega je s svojim dosjejem o domnevnem vulgarnem obnašanju Trumpa v Moskvi poskrbel nekdanji britanski obveščevalec. Ne le, da je ta dosje plačala Trumpova nasprotnica v predsedniški kampanji, ampak je britansko sodišče njegove ugotovitve pravkar razglasilo za zavajajoče. Vse več je celo domnev, da so ruske obveščevalne službe podtaknile ugotovitve, ki jih je za resnične vzel Mueller, nedavno objavljeni dokumenti FBI-ja pa kažejo, da so se agenti zavedali te možnosti. Elektronsko dopisovanjeinje že prej pokazalo odločenost narediti vse za preprečitev Trumpove zmage. Pri FBI-ju so med drugimi nadzorovali tudi Trumpovega sodelavca, ki ni sodeloval z Rusi, ampak z ameriško obveščevalno službo Cia.