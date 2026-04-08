Trumpov up na konec iranske ekskurzije

Ob naznanitvi dvotedenskega premirja v Iranu se jasno kažejo razsežnosti in meje zunanjepolitične doktrine ameriškega predsednika Donalda Trumpa »mir skozi moč«. Po trditvah Bele hiše in Pentagona so v petih tednih bombardiranja islamske republike skupaj z Izraelom dosegli vse vojaške cilje in res so med drugim spravili s sveta velik del stare iranske Zahodu sovražnih ajatol. Po navedbah posebnega pogajalca Steva Witkoffa so se ti ponašali z dovolj skoraj oplemenitenega urana za enajst jedrskih bomb.
Ameriške in evropske vlade so dolga leta upale na iransko jedrsko zadrževanje, desni vladi v Washingtonu in Jeruzalemu sta se odločili za ukrepanje. Jedrski Iran morda ne bi okleval pred uničenjem judovske države, dosedanji spopadi pa so pokazali tudi, da lahko z raketami doseže vse evropske prestolnice. Samo vprašanje časa je bilo, kdaj bi lahko dosegel New York ali Washington. Prvi obrisi ameriškega protiraketnega ščita, imenovanega zlata kupola, bodo postavljeni šele poleti.
