Trump preverja venezuelski vzorec tudi na Iranu

Trump je med koncem tedna Iranu postavil 48-urni ultimat do uničenja iranske energetske infrastrukture, kar bi režimu odvzelo veliko večino dohodkov. Na območje je že poslal tisoče marincev, med drugim usposobljenih za nasilno prevzetje objektov. Že z zavzetjem otoka Harg v bližini Hormuške ožine, v kateri Iran nadzoruje pretok petine svetovnega prometa z nafto, bi onemogočili devetdeset odstotkov iranskega izvoza črnega zlata. Po Trumpovem naznanilu so cene nafte na svetovnih trgih močno upadle, vrednosti ameriških borz pa skokovito narasle.