Trumpov zet po pogajanjih v Abu Dabiju razkril, kje se najbolj zapleta

Po zaključku pogajanj v Abu Dabiju je ameriški posebni odposlanec Jared Kushner pogovore med ZDA, Ukrajino in Rusijo označil za »zelo produktivne«. Po njegovih besedah, ki jih je povzela agencija Reuters, so se pogajalci lotili tudi najzahtevnejših vprašanj, med katerimi je posebej izpostavil ozemeljska. »To bo najtežje vprašanje,« je ocenil zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Po poročanju ruske tiskovne agencije Tass bi lahko Kushner in drugi ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff kmalu obiskala Rusijo, kar nakazuje nadaljevanje diplomatskih prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini.

Vodja ruske pogajalske delegacije Vladimir Medinski je po koncu pogovorov potrdil, da se bodo pogajanja nadaljevala. Po njegovih besedah so pogajalci pri nekaterih vprašanjih dosegli medsebojno razumevanje, pri drugih pa razhajanja ostajajo. Rusija in Ukrajina sta se dogovorili tudi o izmenjavi vojnih ujetnikov in razpravljali o drugih humanitarnih vprašanjih.

Najnovejši krog tristranskih pogajanj med Ukrajino, Rusijo in ZDA je tralal dva dni. FOTO: Altaf Qadri/Afp

Medinski je bil precej bolj kritičen do evropskih držav. Poudaril je, da ruska delegacija v Abu Dabiju ni bila v stiku z evropskimi predstavniki in da Moskva od EU ni prejela nobenega mirovnega predloga. Spraševal se je, o čem bi se Rusija sploh lahko pogovarjala z Evropejci, ki po njegovih besedah financirajo in oborožujejo eno od vojskujočih se strani. »Evropejci lahko postanejo del mirovnega procesa, takoj ko se jim prebudi vest,« je dejal.

Ob tem je opozoril, da je vojna v Ukrajini razkrila slabosti evropske varnostne ureditve. Po njegovem prepričanju svet potrebuje nov varnostni sistem, vprašanje njegove prihodnje podobe pa je bilo eno osrednjih na pogajanjih v Abu Dabiju.

Drugače je na vprašanje evropske udeležbe gledala ukrajinska stran. Eden od ukrajinskih pogajalcev je poudaril, da bi morala pogajanja potekati v večstranskem, ne zgolj tristranskem formatu, s čimer je nakazal podporo širši vključitvi drugih akterjev v mirovni proces.