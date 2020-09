Trumpova administracija pošilja krizno pomoč tudi mrtvim in v Avstrijo

Američani, ki zaslužijo manj kot 75.000 dolarjev na leto, so dobili 1200 dolarjev krizne pomoči. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Čeki tudi v Avstrijo

Ameriška vlada je milijonom Američanov kot finančno pomoč v krizi zaradi koronavirusa razposlala čeke v vrednosti 1200 ameriških dolarjev, toda zaradi napak v podatkih veliko teh čekov ni končalo v pravih rokah, poroča nemški Die Welt, ki povzema poročanje avstrijske televizije ORF.Čeke s podpisom Donalda Trumpa naj bi dobili posamezni ameriški državljani, ki na leto zaslužijo manj kot 75.000 ameriških dolarjev, oziroma zakonski pari z ameriškim državljanstvom, ki skupaj ne zaslužijo več kot 150.000 dolarjev na leto. Posameznikom je Trump namenil čeke v vrednosti 1200 dolarjev, parom pa v sorazmerni vrednosti 2400 dolarjev. Toda ker ameriško ministrstvo za finance in njihova davčna uprava pred pošiljanjem čekov svojih podatkov ni uskladila s podatki organov za socialno zavarovanje, ki imajo pregled nad prijavami smrti, so že znotraj ZDA naredili napako in kakšen milijon čekov poslali na naslove že preminulih Američanov.Drugo napako ameriških služb pa so te dni opazili v Avstriji. Trumpove čeke za pomoč v pandemiji je namreč dobilo tudi kar nekaj Avstrijcev. Tako je ček prispel na naslov nekega upokojenca iz Linza na Zgornjeavstrijskem, ki je nekoč za kratek čas delal v Združenih državah, a ni njihov državljan in seveda nima več stalnega ali začasnega bivališča onkraj luže. Dobitnik čeka je najprej posumil, da gre za slabo šalo, a ko je ček odnesel na banko, so tam ugotovili, da je pristen, in so mu znesek tudi izplačali. Po poročanju ORF so na bankah po Avstriji doslej ljudje unovčili že okrog sto takšnih čekov.