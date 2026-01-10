  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Trumpova diplomatska delegacija prispela v Venezuelo

    Vlada je sporočila, da bo raziskala diplomatske možnosti v odnosih z vlado ZDA, cilj pa je ponovna vzpostavitev diplomatskih misij v obeh državah.
    Trump je po zajetju Madura sicer dejal, da bo sedaj sam vodil Venezuelo, glede Machado pa, da opozicijska voditeljica v domovini ne uživa zaupanja. FOTO: Maxwell Briceno/Reuters
    Galerija
    Trump je po zajetju Madura sicer dejal, da bo sedaj sam vodil Venezuelo, glede Machado pa, da opozicijska voditeljica v domovini ne uživa zaupanja. FOTO: Maxwell Briceno/Reuters
    STA
    10. 1. 2026 | 08:18
    2:42
    A+A-

    Skupina ameriških diplomatov in varnostnih uradnikov je v petek pripotovala v Venezuelo na pogovore o ponovnem odprtju veleposlaništva v Caracasu, je sporočil State Department. Predsednik Donald Trump pa je za prihodnji teden napovedal srečanje z opozicijsko voditeljico Mario Corino Machado, ki želi z njim deliti svojo Nobelovo nagrado za mir.

    Venezuelska vlada je v petek potrdila, da so ameriški diplomati prispeli, in napovedala, da bo tudi sama poslala delegacijo v ZDA, ni pa še določila datuma.

    Vlada začasne predsednice Delcy Rodriguez, ki je prevzela oblast po tem, ko so ZDA pred tednom dni zajele predsednika Nicolasa Madura, je sporočila, da bo raziskala diplomatske možnosti v odnosih z vlado ZDA, cilj pa je ponovna vzpostavitev diplomatskih misij v obeh državah, poroča televizija CBS.

    Ameriško delegacijo, ki je odpotovala v Venezuelo, vodi začasni odpravnik poslov v Kolumbiji John McNamara, v njej pa so diplomati iz enote za Venezuelo, ki ima sedež zunaj države in deluje od zaprtja tamkajšnjega veleposlaništva ZDA leta 2019. Ameriški uradniki pravijo, da še ni bila sprejeta nobena odločitev o tem, ali in kdaj bo veleposlaništvo ponovno v celoti odprto.

    image_alt
    Globalni šerifi se ne zgražajo, le ljubosumni so drug na drugega

    Trump je po zajetju Madura sicer dejal, da bo sedaj sam vodil Venezuelo, glede Machado pa, da opozicijska voditeljica v domovini ne uživa zaupanja. Machado je potem pred dnevi v intervjuju za televizijo Fox News ponudila, da bi delila svojo Nobelovo nagrado za mir s Trumpom, kar je ta z navdušenjem sprejel.

    Predsednik ZDA je na srečanju z direktorji naftnih podjetij v petek napovedal, da se bo prihodnji teden sestal z Machado, kar mu je "v čast". Obenem pa se je pritožil, ker lani ni dobil Nobelove nagrade za mir, čeprav je po lastnih besedah končal osem vojn po svetu.

    Napovedal je tudi, da se bo v začetku februarja srečal s predsednikom Kolumbije Gustavom Petrom, ki mu je po zajetju Madura grozil s podobno usodo, če ne zaustavi pritoka kokaina v ZDA. Pred dnevi sta govorila po telefonu in Trump je dejal, da je bil Petro spoštljiv. Povabil ga je na obisk v Belo hišo in na pogovor o odprtih vprašanjih.

    Novice  |  Slovenija
    Direktor Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani

    Umrl je Miro Pušnik

    Bil je direktor Centralne tehniške knjižnice in predsednik Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost Republike Slovenije.
    9. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Trener razkril: Skakalčevo stanje je bilo alarmantno, bil je tik pred kolapsom

    Na tekmovanju za svetovni pokal v Zakopanah bo konec tedna manjkalo več zvezdnikov smučarskih skokov.
    Miha Šimnovec 8. 1. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo

    Umrla je Saša Šega Jazbec

    Zatem ko je desetletja delala z neozdravljivo bolnimi, je sama postala onkološka bolnica. Zavzemala se je za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja.
    8. 1. 2026 | 17:42
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Nov odpoklic izdelka v Sparu

    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v vzorcu ugotovila preseženo vsebnost sorbinske kisline.
    9. 1. 2026 | 20:18
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    Več iz teme

    VenezuelaZDAdiplomacijasrečanje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Tenis
    Priprave na Avstralijo

    Alcaraz in Sinner za 108 minut v Južni Koreji zaslužila dva milijona

    Rivala sta odigrala ekshibicijsko tekmo pred OP Avstralije, ki se začne 18. januarja in kjer bosta Španec in Italijan v vlogi favorita.
    10. 1. 2026 | 10:48
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Superpokalni clasico

    V Džedi se iskri: Mbappe je najboljši, Yamal je lahko rezervist

    Strateg Barcelone Hansi Flick je na novinarski konferenci pred superpokalnim clasicom napovedal, da je možna tudi menjava v konici napada.
    Nejc Grilc 10. 1. 2026 | 10:33
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Prejeli smo

    K sprejetemu zakonu o visokem šolstvu

    Katere panožne zveze so sodelovale pri pripravi zakona? Mogoče ministrstvo za šolstvo?
    10. 1. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    O Monroejevi doktrini

    Monroe na steroidih

    Nameravajo ZDA znova prevzeti vlogo svetovnega policista ali pa morda Putinu in Xiju sporočajo, da je znova napočil čas za imperialistično razkosanje sveta?
    Barbara Zimic 10. 1. 2026 | 09:45
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posojila

    Zaradi splošne draginje bi radi omejili obresti na kreditne kartice

    Podobni predlogi so bili v preteklosti že obravnavani, a niso bili sprejeti.
    10. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Prejeli smo

    K sprejetemu zakonu o visokem šolstvu

    Katere panožne zveze so sodelovale pri pripravi zakona? Mogoče ministrstvo za šolstvo?
    10. 1. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    O Monroejevi doktrini

    Monroe na steroidih

    Nameravajo ZDA znova prevzeti vlogo svetovnega policista ali pa morda Putinu in Xiju sporočajo, da je znova napočil čas za imperialistično razkosanje sveta?
    Barbara Zimic 10. 1. 2026 | 09:45
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posojila

    Zaradi splošne draginje bi radi omejili obresti na kreditne kartice

    Podobni predlogi so bili v preteklosti že obravnavani, a niso bili sprejeti.
    10. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Nova programska oprema že odklenjena

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo