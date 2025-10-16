Trumpova doktrina mir skozi moč na delu

V nadaljevanju preberite:

Donald Trump z doktrino mir skozi moč miri Bližnji vzhod in bo morda ob petkovem obisku ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega z njo udaril po agresorki Rusiji. Tega se očitno boji tudi predsednik Vladimir Putin, ki se je z ameriškim predsednikom dogovoril za skorajšnje srečanje v Budimpešti. »Verjamem, da je bil med današnjim telefonskim pogovorom narejen velik napredek,« je na svojem družbenem omrežju ocenil republikanski prvak. Drugod po svetu Trump konflikte miri s trgovinsko gorjačo, na južnoameriškem preddverju pa bo morda vihtel kar pravo. Strateški bombniki nad Karibskim morjem nakazujejo obračun z venezuelskim režimom ­Nicolása Madura.