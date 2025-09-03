Trumpova družina s kriptovalutami čez noč pridobila več kot 4,3 milijarde evrov

Kriptovaluta WLFI, ki jo je financiralo podjetje Donalda Trumpa World Libery Financial, je od ponedeljka na javnem trgu. Trump je kriptopodjetje zagnal med lansko kampanjo in s tem so se začela porajati vprašanja glede konflikta interesov. Podjetje je denar zbiralo s prodajo kriptovalute, imenovane World Liberty Financial (WLFI), zasebnim investitorjem, ki valute sprva niso smeli prodati. To se je kasneje spremenilo in vlagatelji so lahko prodali do 20 odstotkov celotne vrednosti, ki si jo imeli v lasti, zdaj pa je valuta na javnem trgu.

V torek je bil WLFI na kriptoborzah, kot sta binance in coinbase, vreden približno 20 centov, potem ko je njegova vrednost od začetne ponedeljkove vrednosti padla za več kot 50 odstotkov. »To je nov standard na področju finančne svobode, zgrajen na zaupanju, hitrosti in vrednotah ZDA. To je zelo pomemben trenutek za prihodnost denarja,« je na družbenih omrežjih navdušeno zapisal Eric Trump.

Kot pišeta BBC in Forbes, ima ameriški predsednik v lasti več kot 15 milijard kovancev WLFI v skupni vrednosti slabih treh milijard evrov. Družina Trump ima skupno v lasti več kot sto milijard tokenov WLFI v skupni vrednosti več kot 4,3 milijarde evrov. Povrhu vsega zasluži družina še del od prodaje kriptovalute, s čimer so po izračunih Reutersa doslej zaslužili več kot 300 milijonov evrov.

Demokrati so večkrat opozorili na Trumpove domnevne mahinacije. Trumpov kabinet medtem zavrača kritike, kljub temu da je predsednik trdno vpet v poslovanje s kriptovalutami. »Poteze predsednika in administracije spodbujajo inovacije in ustvarjajo ekonomske priložnosti za vse Američane,« je prepričana tiskovna predstavnica Bele hiše Karlone Leavitt. »Ne predsednik in ne njegova družina niso nikoli počeli ničesar, kar bi lahko označili kot konflikt interesov.«

Ministrstvo za pravosodje je medtem prejšnji mesec razpustilo skupino, zadolženo za preiskovanje zločinov, povezanih s kriptovalutami.