Trumpova družina služi z vojno proti Iranu

Podjetje Powerus, ki ga upravljata tudi Donald Trump mlajši in Eric Trump, je z vlado njunega očeta in predsednika ZDA Donalda Trumpa podpisalo pogodbo za dobavo brezpilotnih letalnikov ameriški vojski, poročajo ameriški mediji.

Powerus ima sedež v West Palm Beachu, Trumpova sinova pa sta v upravnem odboru. Predsednik podjetja Brett Velicovich je za Bloomberg potrdil prvo pogodbo s Pentagonom za prodajo dronov za prestrezanje ameriškim letalskim silam po uspešnem preizkusu v Arizoni.

Dron, imenovan Guardian-2, je prestreznik sovražnih dronov, izdelan posebej za obrambo pred iranskimi napadalnimi droni tipa šahed na Bližnjem vzhodu. Vojna, ki je ustvarila povpraševanje po tem izdelku, se je začela 28. februarja.

Družina Trump si je z več vlaganji, usmerjenimi v pridobivanje vojaških naročil ZDA, zgradila precejšen portfelj na področju tehnologije brezpilotnih letalnikov in obrambe.

Vlada je spodbujala takšne posle kot del širših prizadevanj za vzpostavitev 1,1 milijarde dolarjev vredne domače proizvodne baze za oborožene drone v ZDA, ki bi nadomestila opremo iz tujine.

Strokovnjaki za etiko in kritiki so izrazili zaskrbljenost, da družina predsednika neposredno pridobiva koristi od vojne proti Iranu, ki jo je sprožila vlada njunega očeta.

Eric Trump je sicer javno proslavil tudi ločen obrambni posel v vrednosti 24 milijonov dolarjev, ki ga je pridobilo podjetje Foundation Industries, v katerem deluje kot glavni strateški svetovalec. Podjetje se osredotoča na humanoidne robote za vojaško uporabo, ki jih poganja umetna inteligenca.

Richard Painter, nekdanji glavni pravnik za etiko v Beli hiši Georgea Busha mlajšega, je pred časom izjavil, da so Trumpovi prva predsedniška družina v zgodovini ZDA, ki bo z vojno zaslužila veliko denarja.