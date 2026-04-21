Odstopila Trumpova ministrica za delo: zlorabe položaja, afere in alkohol

Ameriška ministrica za delo Lori Chavez-DeRemer je odstopila s položaja zaradi vrste obtožb o zlorabi položaja, spolnih odnosih z zaposlenim in uživanjem alkohola na delovnem mestu, so po poročanju AP v ponedeljek sporočili iz Bele hiše.

Odstop je naznanil direktor za komunikacije Bele hiše Steven Cheung, ki jo je pohvalil in dodal, da odhaja v zasebni sektor. »V svoji vlogi je opravila fenomenalno delo, saj je ščitila ameriške delavce, uvedla poštene delovne prakse in Američanom pomagala pridobiti dodatna znanja za izboljšanje njihovega življenja,« je sporočil Cheung.

Chavez-DeRemerjeva je tretja članica Trumpove vlade, ki je zapustila svoj položaj, potem ko je Trump marca odslovil notranjo ministrico Kristi Noem in pravosodno ministrico Pam Bondi.

Chavez-DeRemerjeva je bila pod drobnogledom že od januarja, ko je generalni inšpektor ministrstva za delo Anthony D'Esposito začel preiskavo obtožb, da je imela zunajzakonsko razmerje s članom svoje varnostne ekipe, da je pila med delovnim časom in da so si njeni najbližji sodelavci izmišljevali uradne dogodke, da bi olajšali njene osebne potovalne načrte, poroča Politico.

Bela hiša jo je sprva podprla, obtožbe označila za lažne in sporočila, da ministrica za delo razmišlja o pravnih ukrepih proti osebi, ki je vložila obtožbe o kršitvah. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je sredi januarja dejala, da predsednik meni, da Chavez-DeRemerjeva opravlja odlično delo.

Ministrstvo za delo je od začetka preiskave zapustilo več oseb. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Od takrat pa so ministrstvo zapustile štiri osebe, ki so bile med preiskavo začasno odstranjene z delovnih mest. Pod pritiskom Bele hiše sta odšla vodja kabineta Jihun Han in njegova namestnica Rebecca Wright. Varnostni uslužbenec Brian Sloan, ki je domnevno imel spolno razmerje z ministrico, je marca odstopil, da se je izognil preiskavi. Konec marca je bila kmalu po zaslišanju odpuščena tudi vodja ministričine organizacijske ekipe Melissa Robey, poroča Politico.

Chavez-DeRemerjevo je na položaju nadomestil njen namestnik Keith Sonderling.