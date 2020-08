Trumpova namigovanja o pedofilu Jeffreyju Epsteinu

Kolaž fotografij, ki Clintona povezujejo z Epsetinom. Na levi je v družbi Juliette Bryant, desno pa z Ghislaine Maxwell vstopa v tako imenovani Lolita Express. FOTO: Instagram

Princ Andrew in Epstein sta menda večkrat zlorabila Robertsovo in druge mladoletnice. FOTO: Toby Melville/Reuters

New York – Ameriški predsednikje že julija razburil z dobrimi željami za, zaprto prijateljico pokojnega pedofila Jeffreyja Epsteina, pa čeprav jo mnogi obtožujejo pomoči pri spolnih zločinih. Republikanski prvak ZDA v intervjuju za Axios ponavlja dobre želje njej in vsem drugim, »naj nekomu dokažejo krivdo«.Epsteina so pred letom dni našli obešenega v zaporniški celici ob pokvarjenih kamerah in spečih paznikih, in čeprav nekateri domnevajo, da jih je podkupil sam, saj preostanka svojega življenja ni hotel preživeti v zaporu, so z njegovo smrtjo šele dobro zaživele teorije zarote. »Kako ste ubili?« je konec lanskega leta nekdanjo predsedniško kandidatkovprašal televizijski komikin si prislužil salve smeha. Njen soprog, nekdanji predsednikpa se mora zagovarjati zaradi številnih letov na Epsteinovem letalu s pomenljivim nazivom »Lolita Ekspres« ter zanika obtožbe, da je bil tudi gost na karibskem »otoku orgij«.Na desetine prič Epsteina obtožuje spolnih zlorab deklet v njihovi rosni mladosti in posojanja znanim osebnostim, pri čemer naj bi sodelovala hči nekdanjega britanskega medijskega magnata. Vsaj doslej pa ni bilo slišati konkretnih obtožb na račun njegovega floridskega soseda in newyorškega znanca Donalda Trumpa, pa čeprav so nekateri njegove julijske izjave razlagali kot skrivno sporočilo zapornici. Epstein in Maxwellova sta vsaj eno od tožilk novačila na Trumpovem posestvu Mar-a-Lago, a naj bi predsednik zaradi podobnih izgredov končal nekoč cvetoče prijateljstvo. Epsteinov karibski otok je leta 1915 imenoval »popolna greznica« ter novinarjem priporočil, naj o tem povprašajo britanskegaNajljubši sin britanske kraljicezanika dvomljive povezave, a se je moral umakniti v zasebno življenje. Zdaj Trump Maxwellovi želi vse najboljše z namigovanjem, da bodo tako morda vendarle prišle na dan podobnosti o smrti njenega prijatelja, »ki je bil ali ubit ali pa je storil samomor«.