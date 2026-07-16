Trumpova nova pravila: koliko časa bodo tuji študenti še lahko v ZDA

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je dokončno sprejela nova pravila, ki bodo skrajšala dovoljeno obdobje bivanja tujih študentov in novinarjev v Združenih državah. Gre za enega zadnjih ukrepov v okviru zaostrovanja priseljenske politike, ki jo je Trump postavil med ključne prioritete svojega predsedniškega mandata.

Nova ureditev, ki bi lahko začela veljati že septembra, določa, da bodo tuji študenti z vizumom lahko v ZDA ostali največ štiri leta oziroma toliko časa, kolikor traja njihov študijski program. Doslej je bilo njihovo bivanje vezano na status študenta, brez vnaprej določene časovne omejitve, poroča AFP.

Za tuje novinarje bo po novem dovoljeno bivanje omejeno na 240 dni oziroma približno osem mesecev. Vizum bo mogoče podaljšati za nadaljnjih 240 dni, izjema pa bodo kitajski dopisniki, ki bodo lahko v ZDA ostali največ 90 dni.

Uvedbo sprejeli skoraj brez spremeb

Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je predlog pravil predstavilo avgusta lani in po javni razpravi, v kateri je prejelo skoraj 22.000 pripomb, uredbo sprejelo skoraj brez sprememb. Na ministrstvu so ob tem pojasnili, da je dosedanji sistem nekaterim tujim študentom omogočal, da so študij podaljševali za nedoločen čas in tako ostajali v državi kot »večni študenti«. Po njihovem mnenju je ureditev, ki velja že od poznih sedemdesetih let prejšnjega stoletja, oteževala nadzor nad imetniki študentskih vizumov.

Doslej je bilo bivanje vezano na status študenta, brez vnaprej določene časovne omejitve. FOTO: Jim Vondruska/Reuters

Visokošolske ustanove in njihove organizacije opozarjajo, da bodo nove omejitve zmanjšale privlačnost ameriških univerz za najboljše tuje študente. Ameriške univerze sicer že poročajo o manjšem številu vpisov tujih študentov po prejšnjih ukrepih Trumpove administracije, med katerimi so bili preklici več tisoč študentskih vizumov in zamrznitev več milijard dolarjev zveznih sredstev za raziskovalno dejavnost.

Združene države so v študijskem letu 2023/24 gostile več kot 1,1 milijona tujih študentov, največ na svetu. Ti so po uradnih podatkih leta 2023 ameriškemu gospodarstvu prispevali več kot 50 milijard dolarjev.

Na spremembe so opozorile tudi medijske organizacije in več tujih držav. Med njimi je bilo tudi japonsko veleposlaništvo v Washingtonu, ki je predlagalo, da bi tujim dopisnikom omogočili bivanje od dveh do petih let. Ministrstvo je ta predlog, skupaj z zahtevami po hitrejši obravnavi vlog in omejitvi upravnih pristojbin za novinarje, zavrnilo.

Trump je podobne omejitve predlagal že ob koncu svojega prvega predsedniškega mandata, vendar jih je njegov naslednik Joe Biden odpravil. Novo ureditev mora zdaj pregledati še kongres, v katerem imajo večino republikanci.