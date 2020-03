Trumpova odločitev Evropo ujela nepripravljeno

Italija se je ustavila

REUTERS Rimski trg Piazza Navona sameva v času karantene. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

Evropska politika še ni povsem ovrednotila napovedi ameriškega predsednika, da v odzivu na širjenje koronavirusa za mesec dni ukine ves letalski potniški promet iz celinske Evrope v Združene države Amerike . Odločitev Bele hiše, ki ni bila koordinirana z evropskimi državami, je večino vlad na tej strani Atlantika ujela nepripravljenih in krizi, s katero se soočajo, dodala novo dimenzijo.Predsednica evropske komisijein predsednik evropskega svetasta v skupni izjavi poudarila, da koronavirus predstavlja »globalno krizo, ki ni omejena na samo eno celino« in da je pravilen odziv nanjo samo sodelovanje med državami. »Evropska unija nasprotuje dejstvu, da je bila odločitev o prepovedi potovanj sprejeta enostransko in brez posvetovanja,« sta v izjavi zapisala voditelja in dodala, da EU s strogimi ukrepi poskuša omejiti širjenje virusa.Več evropskih politikov se je sicer obregnilo ob Trumpovo odločitev, da iz blokade izvzame Združeno kraljestvo in Irsko.V državah članicah EU se danes in v prihodnjih dneh pričakuje dodatno zaostrovanje ukrepov v boju proti širjenju novega koronavirusa. V Italiji, najbolj prizadeti evropski državi, od danes veljajo še strožji ukrepi karantene, ki bodo veljali najmanj do 25. marca. Do takrat bodo restavracije, lokali in večina trgovin, z izjemo živilskih, zaprti. Odprte bodo ostale tudi lekarne in pošte.Italija je v sklopu ukrepov za preprečitev širjenja virusa že pred dnevi zaprla vse izobraževalne ustanove. Za enak ukrep so se v tem tednu odločili tudi na Češkem, v Severni Makedoniji, Romuniji, na Poljskem, Grčiji, v Avstriji in na Danskem.Po podatkih Unesca so do četrtka vse vrtce, šole in izobraževalne ustanove zaprli v več kot 20 državah.