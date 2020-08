Trumpova pomoč brezposelnim, najemnikom, davkoplačevalcem in študentom

Newyorški Manhattan in številne druge predele ZDA zaznamujejo zaprte trgovine in lokali. Foto Carlo Allegri Reuters

New York – Pogajanja med kongresnimi republikanci in demokrati o novi pomoči Američanom zaradi covida 19 so zastala in ameriški predsednikse je odločil ukrepati sam. Z izvršilnim ukazom je podaljšal zvezno nadomestilo za brezposelnost, znižal davke na plače, prepovedal izgone iz stanovanj za tiste, ki ne morejo plačevati najemnin, ter do konca leta podaljšal amnestijo na plačevanje študentskih šolnin.Na svojem igrišču za golf v Bedminstru, New Jersey, je republikanski predsednik ZDA demokrate obtožil, da jih najbolj zanima pomoč zveznim državam, ki jih slabo vodijo, številni programi, ki jih zahtevajo, naj ne bi imeli nič skupnega z novim koronavirusom. S 400 dolarji zveznih nadomestil na teden namesto 600 v mesecih po izbruhu pandemje bi Trump rad vrnil spodbude za vračanje na delo. Več kot dve tretjini Američanov sta doslej z zveznimi in državnimi nadomestili za brezposelnih dobiti več kot pa od dela.V predvolilnem letu je seveda največje vprašanje, koga bodo volivci prepoznali za svojega rešitelja. Eno največjh jabolk spora je bila višina nadomestil za brezposelne, saj so demokrat vztrajali pri dosedanjih 600 dolarjih. »Pomoč pred kitajskim virusom« že s svojim naslovom potrjuje tudi resna trenja med ZDA in Kitajsko.