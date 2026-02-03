Prekinitev napadov kratkotrajna, Ukrajinci še naprej zmrzujejo

Rusija je ponoči nadaljevala raketne in brezpilotne napade na ukrajinska mesta in energetsko infrastrukturo, s čimer je končala kratek premor, dogovorjen med Moskvo in Washingtonom. Ruski predsednik Vladimir Putin se je prejšnji teden strinjal, da bo zaradi osebne prošnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa do nedelje začasno ustavil napade zaradi hude zime v državi.

Po poročanju tujih medijev je bilo v Kijevu poškodovanih več stanovanjskih objektov in vrtec. Vodja vojaške uprave v prestolnici Timur Tkačenko je na telegramu zapisal, da so bile v napadu na prestolnico ranjene tri osebe.

Reševalne ekipe so se vso noč borile s plameni v hudih ledenih razmerah. Ukrajinci se soočajo z najnižjimi temperaturami v tej zimi, saj so v zadnjih dneh v glavnem mestu izmerili –20 stopinj Celzija, v Harkovu pa –25 stopinj Celzija.

Prebivalci so si zavetje poiskali tudi v kijevski podzemni železnici, kjer se v debelih plaščih in kapah stiskajo pod spalnimi vrečami in odejami. FOTO: Thomas Peter/Reuters

Drugo največje ukrajinsko mesto, Harkov, so prav tako napadli ruski rakete in letalniki, ki so ciljali energetsko infrastrukturo in povzročili škodo, zaradi katere je najmanj 820 stavb ostalo brez ogrevanja, je sporočil župan Igor Terehov. »Cilj je jasen: povzročiti čim večje uničenje in pustiti mesto brez ogrevanja v hudem mrazu,« je poudaril.

Po navedbah CNN so ukrajinske oblasti prvič od četrtka poročale o napadih na energetske objekte in večja urbana središča. V tem času je Rusija še naprej napadala prometno infrastrukturo, kar je imelo smrtonosne posledice.

Pogovori o končanju vojne

Za premor med napadi so se odločili tudi zaradi napovedanih pogovorov med Rusijo, Ukrajino in ZDA v Abu Dabiju, prvih tovrstnih po invaziji Moskve februarja 2022.

Rusija je napadla Kijev, Dnepropetrovsk, Harkov, Sumi, Odeso in druge regije, pri čemer je ciljala predvsem na energetske objekte in stanovanjske hiše. FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters

Pred pogovori v Abu Dabiju je Rusija stopnjevala napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, zaradi česar so se deli države sredi zime soočali s pomanjkanjem električne energije in izpadi elektrike.

Kremelj je potrdil, da bo naslednji krog tristranskih pogovorov, namenjenih končanju vojne, potekal v sredo in četrtek v Abu Dabiju.