Vojna za Evropo? Trump posvaril zvezo Nato

Ameriški predsednik daje vedeti, da njegova država ni prizadeta z iranskim dejanskim zaprtjem Hormuške ožine, ki v svojem najožjem delu meri komaj 33 kilometrov. Njegov notranji minister Doug Burgum je v Tokiu pravkar sklepal dogovore o ameriškem zagotavljanju fosilnih goriv za azijske zaveznice. ZDA so se že v njegovem prvem mandatu vrnile na prestol največje svetovne proizvajalke nafte in zemeljskega plina, v drugem še bolj pospešeno razvija po lastnem prepričanju najpomembnejše energetske vire sodobnosti in prihodnosti.

Pod plaščem vojne hoče k njihovemu pridobivanju prisiliti celo domače nasprotnike, kot je demokratska Kalifornija. Nakazuje pa tudi tektonske spremembe do zaveznic iz vojaške zveze Nato.