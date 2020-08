Trumpova svetovalka zapušča Belo hišo

Preberite še: Drugi džentelmen v državi

Včeraj je tudi mož Trumpove svetovalke George Conway sporočil, da zapušča Lincolnov projekt, prav tako zaradi tega, ker se želi posvetiti družini. George je sicer soustanovitelj republikanske skupine Lincoln Project, katere cilj je »poraz Trumpa in trumpizma« na novembrskih predsedniških volitvah, navaja CNN.

V ponedeljek se v Charlottu v Severni Karolini začenja republikanska nacionalna konvencija, na kateri bo Trump tudi uradno nominiran oziroma potrjen kot republikanski kandidat za predsednika ZDA na volitvah 3. novembra. FOTO: Leah Millis/Reuters

»Vse, kar hoče, je ugajati svojim volivcem,« je dejala 83-letna upokojena zvezna sodnica in Trumpova sestra na posnetkih, ki jih je pridobil časnik Washington Post. FOTO: David Moir/Reuters

Predsednik je »krut človek in lažnivec«

Starejša sestra Donalda Trumpa je v na skrivaj posnetem pogovoru predsednika Združenih držav Amerike, ki bo ta teden prejel republikansko nominacijo za nov mandat na čelu države, opisala kot krutega človeka in lažnivca. Po poročanju STA je bila kritična predvsem do njegove priseljenske politike, v okviru katere ameriški mejni organi odvzemajo otroke staršem, ki poskušajo nezakonito vstopiti v ZDA. Izjave Maryanne Trump Barry so za Trumpa precej neprijetne, saj ne prihajajo iz ust kakšnega nezadovoljnega poslovnega partnerja ali sodelavca, temveč od ene najbližjih sorodnic.



»Vse, kar hoče, je ugajati svojim volivcem,« je dejala 83-letna upokojena zvezna sodnica na posnetkih, ki jih je pridobil časnik Washington Post. »Nobenih načel nima. Nobenih. Samo tvita in laže, moj bog,« je dodala.



Pogovore je leta 2018 in 2019 na skrivaj posnela predsednikova nečakinja Mary Trump, ki je minuli mesec izdala knjigo o Donaldu Trumpu z naslovom Preveč in nikoli dovolj: kako je moja družina ustvarila najnevarnejšega moža na svetu. Bela hiša je njene spomine označila za »knjigo laži«.



Barryjeva je dejala, da je bila zgrožena nad tem, »kar delajo z otroki na meji« z Mehiko. Ob tem je ugibala, da predsednik verjetno ni prebral njenih mnenj o priseljevanju. »Kaj je sploh prebral?« jo je nato vprašala nečakinja. »Nič. On ne bere,« je odgovorila. V pogovoru je tudi zatrdila, da se je predsednik na univerzo v Pensilvaniji, kjer je maja 1968 diplomiral iz ekonomije, vpisal s prevaro. »Na univerzo je prišel, ker je šel nekdo na sprejemne izpite namesto njega,« je zatrdila in dodala, da se celo še spomni imena tega fanta. Bela hiša vsebine posnetkov do včeraj ni komentirala.

Svetovalka ameriškega predsednikaje po twitterju sporočila, da bo konec avgusta zapustila Belo hišo. Kot je pojasnila, se je za to odločila, ker se želi osredotočiti na svojo družino, o njeni odločitvi poroča britanski Guardian.Triinpetdesetletna Trumpova svetovalka, ki je predsednika ZDA na prejšnjih volitvah pripeljala do zmage, je omenila, da imata z možem pravnikomštiri otroke: najstnika in dvojčici, ki začenjajo novo akademsko leto oziroma so sredi srednje šole in gimnazije in so sicer od doma vsaj nekaj mesecev v letu.»Kot ve na milijone staršev po svetu, otroci šolo opravljajo od doma, to pa zahteva v tem nenavadnih časih veliko pozornosti staršev.« Zatrdila je, da je odločitev, da zapusti Trumpov štab, njena svobodna izbira. Kaj več o načrtih za naprej bo povedala v prihodnje, za zdaj pa si želi otrokom dati predvsem »manj drame in več mame«.Odločitev Trumpove svetovalke, sicer ene redkih, ki je bila del ekipe ameriškega predsednika od začetka – torej od volilne kampanje leta 2016 – prihaja po tem, ko je bila na družbenih omrežjih do nje kritična njena 15-letna hči.je med drugim tvitnila, da se tudi uradno poskuša emancipirati in da ve, da bo to tako ali drugače na žalost postala javna stvar.Zapisala je še, da ji je služba njene mame uničila življenje in da je sebično od nje, da nadaljuje s svojim delom, potem ko je svoje otroke več let gleda, kako trpijo.Petnajstletnica sicer aktivno po družbenih omrežjih nasprotuje političnim usmeritvam svojih staršev. Je pa včeraj tvitnila, da se za nekaj časa umika z družbenih omrežij in dodala: »Prosim, ne sovražite mojih staršev.«