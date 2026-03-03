Trumpova tvegana vojna po lastni izbiri v Iranu

Diplomatska pot se je zdela obetaven način preprečevanja razvoja jedrskega orožja v Iranu.

O odločitvi Združenih držav Amerike, da napadejo Iran, in o možnih posledicah skupnih ameriških in izraelskih napadov na vojaške in politične cilje po vsej državi je mogoče povedati veliko. Na žalost pa je le malo od tega pomirjujočega. To je najprej in predvsem vojna po lastni izbiri. ZDA so imele na voljo tudi druge možnosti. Diplomatska pot se je zdela obetaven način preprečevanja razvoja jedrskega orožja v Iranu. Večji gospodarski pritisk bi sčasoma lahko pospešil spremembo režima. Poleg tega je to preventivna vojna, ne preventiva. Iran ni predstavljal neposredne grožnje za vitalne interese ZDA. Iran ni bil na pragu tega, da bi postal jedrska država ali da bi uporabil svoje orožje proti ZDA. Grožnja, ki jo je predstavljal Iran sam, je bila največja. Ta razlika je pomembna. Svet, v ...