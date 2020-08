Trumpova velika ameriška zgodba

Le nekaj dni po koncu demokratske konvencije, na kateri je Joe Biden prejel nominacijo svoje stranke za novembrske predsedniške volitve, bo svojo, republikansko nominacijo, sprejel še Donald Trump, in sicer na konvenciji, ki bo slavila »veliko ameriško zgodbo«.Cilj štiridnevne konvencije bo zarisati oster kontrast med stanjem v državi, kot ga vidijo demokrati, in tistim, ki ga doživljajo Trumpovi republikanci. Željo po spremembah in vračanju v normalnost, ki sta prejšnji teden zaznamovali demokratsko konvencijo, in na kateri bo dvojec Biden-Harris gradil svojo kampanjo, bo na republikanski strani zamenjalo proslavljanje dosežkov ...