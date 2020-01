FOTO:Trumpova »vizija« za mir med Izraelom in Palestinci

Palestinci v Gazi gledajo televizijski posnetek tiskovne konference v Beli hiši. FOTO: Mahmud Hams/AFP

Palestinski predsednimk Mahmud Abas z britanskim princem Charlesom. FOTO: Reuters

Trumpov zet Jared Kushner si je tri leta prizadeval za »vizijo«. FOTO: Saul Loeb/AFP

New York – »Vsi ameriški predsedniki poso poskušali in jim je grenko spodletelo, a jaz nisem bil izvoljen za majhne stvari,« je ameriški predsednikv svojem znanem slogu napovedal »vizijo« za mir med Izraelom in Palestinci . A ta res predvideva neodvisno palestinsko državo, a tudi manj ozemeljskih koncesij za Izrael od nekaterih prejšnjih predlogov in najvišji palestinski voditelji so jo obsodili še pred naznanitvijo.»Zgodovinski prelom«, kot ga vidi Trump, Jeruzalem priznava za nedeljeno prestolnico države Izrael. Ameriški predsednik je spomnil, da je to že dano dejstvo, saj je svoje veleposlaništvo že preselil tja in priznal izraelsko suverenost nad Golanom. Predvideva pa tudi prehod na dve državi s prestolnico palestinske v vzhodnem Jeruzalemu, »kjer bodo ZDA ponosno odprle svoje veleposlništvo«.Vse podrobnosti načrtovanih delitev mest in ozemelj bodo morali šele pojasniti, ameriški predsednik pa svojo vizijo vidi tudi kot veliko priložnost za Palestince, da pridobijo svojo neodvisno državo, po njegovem prepričanju je to mogoče celo njihova zadnja priložnost. A se morajo najprej odreči terorizmu, saj Američani nikoli ne bodo pristali na varnostno tveganje za Izrael. Če se bodo zavezali miru, pa bodo vsi dobili dostop do zgodovinskih verskih središč na območju, Palestinci pa še investicij za petdeset milijard dolarjev. Trump predvideva več kot milijon novih palestinskih delovnih mest, prepolovitev revščine in podvojitev ali celo potrojitev rasti, številne infratrukturne projekte in pospešen razvoj drugih območnih držav.»Če ne zdaj, kdaj? Če ne mi, kdo?« je »največjemu prijatelju, kar jih je Izrael kdaj imel v Beli hiši« zaklical izraelski premier, a tudi poudaril, da bosta Judeja in Samarija izraelski. Ti območji sta bolj znani kot Zahodni breg in mnogi Palestinci tam vidijo temelj svoje prihodnje države. Trumpovo »vizijo« bodo morali šele preučiti, a je zdaj videti, da bodo dobili le manjši del tega območja. »Predsednik Abas, če boste izbrali pot miru, hočem, da veste, da vam bodo Amerika in druge države stale ob strani in pomagale na vsakem koraku,« je palestinskemu predsedniku sporočil Trump.Palestinski predsednikje še pred razglasitvijo načrta predsednika sporočil, da ni hotel sprejeti telefonskega klica ameriškega predsednika. Ne bo več dolgo živel, pravi, zato noče umreti kot izdajalec: »Ali bomo umrli kot mučeniki ali pa bomo vihrali s palestinskimi zastavami z jeruzalemskih zidov!« Palestinski in drugi kritiki Trumpa obtožujejo, da želi samo pomagati izraelskemu prijatelju Netanjahuju, ki se mora spopadati z obtožbami korupcije in že tretjimi volitvami v letu dni – in samemu sebi. »Načrt naj bi Trumpa odrešil izolacije in Netanjahuja zapora,« je ocenjeval palestinski premier Izrael bo še marca že tretjič na volitve v slabem letu dni , premieru Natanjahu pa grozi proces zaradi korupcije. »Vizija« je enostranska celo za ameriške diplomate, ki so se kotali nekdanji državni sekretarintenzivno ubadali s palestinsko-izraelskim sporom. A so predstavitvi v Beli hiši prisostvovali tudi veleposlaniki Omana, Bahraina in Združenih arabskih emiratov, kar kaže, da tisti Palestinci in drugi Arabci, ki še naprej nastopajo s parolo »Izrael v morje«, nimajo več veliko podpornikov razen Irana, ki je po Trumpovem prepričanju oslabljen.Sedanja izraelska vlada si je vse bliže s sunitskimi državami na območju, ki se bojijo iransko-šiitskega polmeseca do Sredozemskega morja. Mnogim arabskim prestolnicam je morda nelagodno ob misli na izraelski prevzem Zahodnega brega, a ni verjetno, da bi zaradi tega spet napadli Izrael. V Washingtonu in Jeruzalemu zato upajo na postopne spremembe razpoloženja med Palestinci, in še posebej med mladimi, in Netanjahu je naznanil, da na ozemljih, določenih za palestinsko državo, v prihodnih letih ne bodo gradili nobenih naselij.