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    Svet

    Trumpova vlada odobrila prodajo 500 raket patriot Ukrajini

    Ukrajina je večkrat pozvala Washington, naj pospeši dobave, zlasti pred zimo.
    Zamuda pri dobavah je bila v zadnjih tednih eden od virov napetosti med Kijevom in Washingtonom. FOTO: Roman Pilipey/Afp
    Galerija
    Zamuda pri dobavah je bila v zadnjih tednih eden od virov napetosti med Kijevom in Washingtonom. FOTO: Roman Pilipey/Afp
    STA
    31. 10. 2026 | 11:45
    31. 10. 2026 | 12:26
    3:38
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    Ameriški State Department je v petek odobril prodajo 500 prestreznih raket za sisteme zračne obrambe patriot Ukrajini, ocenjene na 2,1 milijarde dolarjev oz. okoli 1,9 milijarde evrov. Nakup bodo v celoti financirale zaveznice Ukrajine, vendar pa naj bi dobave stekle šele čez nekaj let, poročajo ameriški mediji.

    Ukrajina bo nakup financirala s prispevki Kanade, Nemčije in Norveške prek ameriškega programa JUMPSTART ter s posojilom EU za podporo Ukrajini. Glavni izvajalec prodaje bo ameriško podjetje Lockheed Martin, je poročala televizija CNN. State Department je v obvestilu kongresu, ki mora zadevo še pregledati, navedel, da je ukrajinska vlada zaprosila za nakup 500 raket patriot in pripadajočih delov.

    Po navedbah State Departmenta bo prodaja izboljšala sposobnost Ukrajine za spopadanje s sedanjimi in prihodnjimi grožnjami ter okrepila njeno integrirano zračno in protiraketno obrambo. Kljub odobritvi pa ostaja odprto vprašanje, kdaj bodo rakete dejansko prispele v Ukrajino.

    Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v petek na omrežju X opozoril, da bi se dobave lahko začele šele čez nekaj let. ZDA je pozval, naj skupaj z evropskimi zaveznicami poiščejo rešitev za obdobje, ko Ukrajina nujno potrebuje prestreznike.

    Po navedbah State Departmenta bo prodaja izboljšala sposobnost Ukrajine za spopadanje s sedanjimi in prihodnjimi grožnjami. FOTO: Roman Pilipey/Afp
    Po navedbah State Departmenta bo prodaja izboljšala sposobnost Ukrajine za spopadanje s sedanjimi in prihodnjimi grožnjami. FOTO: Roman Pilipey/Afp

    Predlagal je, da bi ZDA in evropske države Ukrajini začasno odstopile rakete iz svojih obstoječih zalog, ki bi jih nato nadomestile z novim nakupom. Ukrajinski predsednik je že v začetku tedna opozoril, da Kijev na ameriško odobritev ključnih dobav raket čaka skoraj mesec dni, medtem ko Rusija stopnjuje napade na energetsko in civilno infrastrukturo. Ukrajina je večkrat pozvala Washington, naj pospeši dobave, zlasti pred zimo.

    Zamuda pri dobavah je bila v zadnjih tednih eden od virov napetosti med Kijevom in Washingtonom. Washington Post je 19. oktobra poročal, da so ZDA očitno upočasnile prenos prestreznih raket patriot v Ukrajino zaradi zaostritve odnosov med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in Zelenskim, potem ko se je Trump z Rusi dogovoril o zamrznitvi sankcij v zameno za rusko dizelsko gorivo, Ukrajina pa je nadaljevala z napadi na ruske energetske cilje.

    Evakuirani prebivalci Oleškega prispeli v Belorusijo

    Prebivalci Oleškega v južni ukrajinski regiji Herson so po petkovi evakuaciji danes z ruskimi vojaškimi letali iz črnomorskega letovišča Anapa prispeli v beloruski Gomel, od koder bodo nadaljevali pot v Ukrajino. Evakuirane prebivalce spremlja ukrajinski komisar za človekove pravice Dmitro Lubinec.

    »Četrto in zadnje letalo je pristalo v Gomlu (Belorusija). V nekaj urah bodo vsi ukrajinski državljani, ki so bili evakuirani iz Oleškega, pa tudi ukrajinska delegacija, znova na ukrajinskih tleh,« je danes na Telegramu zapisal ukrajinski predstavnik David Arahamija.

    Natančno število ljudi, ki so jih v petek evakuirali iz mesta Oleški, za zdaj ni znano. Neuradno naj bi več kot 200 prebivalcev zapustilo mesto in se odpravilo proti Ukrajini, več deset pa se jih je odločilo za odhod na območja pod ruskim nadzorom.

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