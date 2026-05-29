Trumpova vlada pod kritiko: Američane z ebolo bodo zdravili v Keniji

Predstavniki Trumpove vlade so v četrtek izjavili, da bodo Američane, ki so zboleli za ebolo med izbruhom v Demokratični republiki Kongo, poslali v ustanovo na letalskem oporišču v Keniji, namesto da bi jih prepeljali na zdravljenje domov v ZDA. Povedali so, da je to najboljša možnost za njihovo okrevanje, poroča Politico.

V preteklosti so ZDA svoje državljane, ki so v prejšnjih izbruhih virusa, zdravile doma. Craig Spencer, eden izmed zdravnikov, ki so med epidemijo ebole 2014 v zahodni Afriki zdravil obolele, je dejal, da je vlada z odločitvijo tako rekoč opustila odgovornost za svoje. Ko je Spencer zdravil paciente, je tudi sam začel kazati simptome, a so ga takrat iz Afrike prepeljali na zdravljenje v New York.

Trenutno v ustanovi v Keniji ni nikogar. Ameriški zdravnik, ki je zbolel za ebolo v Kongu, se zdravi v Berlinu. Eden od njegovih kolegov je v Pragi, čeprav ne kaže simptomov.

Predstavniki Trumpove vlade so dejali, da bodo potencialno oboleli Američani v Keniji prestali karanteno, če pa se bo izkazalo, da potrebujejo zdravljenje, jih bodo prepeljali v Evropo.

Otroka ameriškega pacienta z ebolo, ki se zdravi v Berlinu, opazujeta očeta v karanteni. FOTO: Reuters

Rubio bi zaprl ameriške meje

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v sredo predlagal, da morajo biti ameriške meje zaprte za vse, ki so okuženi z ebolo. »Ne moremo in ne bomo dovolili, da v ZDA vstopijo primeri ebole,« je dejal Rubio.

Višji vladni predstavniki trdijo, da so odločitev sprejeli na podlagi tega, kaj je najbolje za zdravje Američanov na drugi strani oceana. »Menimo, da je bolje prepeljati posameznike v bližnje ustanove, izredno visokokakovostne terciarne zdravstvene ustanove, namesto da jih soočamo z zelo dolgo pot nazaj v ZDA,« je povedal eden izmed uradnikov.

Kljub temu številni zdravniki, diplomati in predstavniki javnega zdravstva odločitvi nasprotujejo, saj imajo ZDA več kot deset najboljših ustanov na svetu za zdravljenje ebole, zato svojim državljanom ne bi smele odreči zdravljenja doma. »Vlada je dejala, da je njihova prioriteta zadrževanje ebole zunaj ZDA, druga prioriteta pa je ustavitev izbruha v srednji Afriki. Nikjer na tem seznamu pa ni Američanov, ki jih prosimo, naj se odzovejo,« je dejal Spencer.

V zadnjem izbruhu ebole je do zdaj umrlo najmanj 250 ljudi. FOTO: Glody Murhabazi/AFP

Ameriški predsednik se za zdaj ni osebno odzval na odločitev. Kljub temu je med izbruhom ebole leta 2014, ki je do leta 2016 terjal več kot 11.000 življenj, dejal, da ZDA ne bi smela dovoliti, da se okuženi vrnejo v državo. »Ljudje, ki hodijo v oddaljene kraje, da bi pomagali, so super – ampak morajo trpeti posledice!« je Trump takrat zapisal na omrežju twitter.

V zadnjem izbruhu ebole je do zdaj zbolelo več kot tisoč ljudi. Za sev bundibugyo ni cepiva niti pravih oblik zdravljenja. Pri Afriškem centru za nadzor in preprečevanje bolezni za ocenjujejo, da je zaradi ebole umrlo okoli 250 ljudi. Izbruh je že zdaj tretji največji v zgodovini, predstavniki javnega zdravstva pa se bojijo, da se je sev širil že mesece, preden so ga odkrili, še poroča Politico.