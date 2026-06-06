Trumpova vlada se je odpovedala spornemu odškodninskemu skladu

Ministrstvo za pravosodje ZDA je v petek zagotovilo zveznim sodiščem, da so tožbe zaradi zlorabe oblasti v zvezi s spornim odškodninskim skladom za domnevne žrtve krivičnih pregonov brezpredmetne. Vlada je namreč opustila program, ki je bil ustanovljen kot del poravnave tožbe predsednika Donalda Trumpa proti davčni upravi, poročajo ameriški mediji.

Zvezni sodnik v Virginiji je prejšnji teden vladi prepovedal delo na skladu in izplačevanje sredstev. Senat je nato v petek zjutraj sprejel predlog zakona o financiranju agencij za priseljevanje znotraj ministrstva za domovinsko varnost ZDA, iz katerega so črtali denar za sklad.

Člani kongresa so bili še posebej zaskrbljeni, da bi izplačila prejeli tudi napadalci na kongres 6. januarja 2021, ki jih je Trump pomilostil.

V vlogah, ki sta bili v petek predloženi sodiščema v Washingtonu in Virginiji, ki obravnavata tožbi proti skladu, so odvetniki ministrstva za pravosodje opozorili, da ta zadeva ne sodi več na sodišče, saj sklad zdaj ne bo vzpostavljen, poroča CNN.

To je prva uradna potrditev, da ameriška vlada odstopa od ustanovitve sklada za odškodnine domnevnim žrtvam krivičnih pregonov v času prejšnjih vlad, ki je bil deležen vsesplošnih kritik in je povzročal politične težave republikancem pred novembrskimi kongresnimi volitvami.

Vršilec dolžnosti pravosodnega ministra ZDA Todd Blanche, ki ga namerava Trump imenovati za stalno, je kongres prav tako že obvestil, da vlada dela na skladu ne bo nadaljevala, kar je nato omogočilo potrditev predloga zakona o financiranju agencij za priseljevanje, za katerega ni glasoval noben demokrat.

Sklad je nastal na podlagi poravnave med ameriško davčno upravo (IRS) ter Trumpom, ki je umaknil tožbo v višini deset milijard dolarjev zaradi domnevne slabe zaščite njegovih davčnih podatkov. Dogovor o poravnavi predvideva tudi uradno opravičilo Trumpu in prepoved vseh preiskav morebitnih davčnih prekrškov Trumpove družine do trenutka poravnave.