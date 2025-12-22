Trump bo zamenjal najmanj 29 veleposlanikov

Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa se je odločila za predčasni odpoklic veleposlanikov v najmanj 29 državah, saj želi na teh položajih ljudi, ki trdno podpirajo Trumpovo zunanjepolitično agendo pod sloganom »Najprej Amerika«, poroča Politico.

Obvestilo, da se jim januarja predčasno končuje mandat, so dobili vodje misij v najmanj 29 državah, so povedali neimenovani uradniki State Departmenta.

Vsi so položaje nastopili v času vlade Trumpovega predhodnika Joeja Bidna, pri čemer gre za poklicne diplomate, in ne za posameznike iz politike.

Po navedbah Politica bodo morali domov veleposlaniki v Burundiju, Kamerunu, Gabonu, Nigru, Nigeriji, Ruandi, Senegalu, Somaliji, Ugandi, Slonokoščeni obali ter na Zelenortskih otokih, Madagaskarju in Mavriciju.

Prav tako naj bi položaj predčasno zapustili veleposlaniki v Laosu, Vietnamu, na Filipinih, Fidžiju, Maršalovih otokih in Papui Novi Gvineji, v Armeniji, Črni gori, na Slovaškem, v Severni Makedoniji, Alžiriji, Egiptu, Nepalu, Šrilanki, Gvatemali in Surinamu.