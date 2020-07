Trumpova voda na kitajski in ruski mlin

Bruselj – Generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg se je v svojem odzivu na napovedi ZDA o premeščanju skoraj 12.000 vojakov iz Nemčije po Evropi in nazaj čez Atlantik ognil negativnemu tonu. V njih je videl, denimo, nadaljnjo zavezanost Združenih držav Amerike Natu in evropski varnosti.Omemba, da so se ZDA tesno posvetovale z vsemi zaveznicami, je namigovala, da pri predsedniku Donaldu Trumpu kaj takega ni vedno pričakovano in samoumevno. Čeprav ZDA že dolgo krčijo število svojih vojakov v Nemčiji, je zadnji korak posebno težaven v odnosu razmerij znotraj zavezništva. Trump je pokazal, da Nemčijo kaznuje, ker da ne ...