Trumpova vojna od znotraj v ameriških mestih

Ameriški predsednik Donald Trump se ubada s posledicami zaustavitve večine dela zvezne vlade zaradi proračunskega upora demokratske opozicije, za mnoge spornim reševanjem bližnjevzhodnega vozla in še marsičim. Visoko na seznamu njegovih prednostnih nalog pa je obračunavanje s kriminalom in, kot sam pravi, brezvladjem v demokratsko vodenih ameriških mestih. Za glavnim mestom Washingtonom in Memphisom naj bi bil na vrsti oregonski Portland.

V Washingtonu so vojaki nacionalne garde s sodelovanjem mestne policije odstranili šotore, v China Townu, kitajski četrti in drugih nevarnih predelih je veliko manj kriminala. Naslednji na vrsti je bil Memphis, kjer sem pred nekaj leti tudi sama doživela streljanje. Mlajšega moškega je po prihodu v hotelsko avlo nekdo obstrelil od zadaj, na srečo le v nogo. Mesto v Tennesseeju z več kot štiridesetimi ubitimi na sto tisoč prebivalcev velja za najnasilnejše v ZDA, a tudi v New Yorku, ki je v zadnjem obdobju močno izboljšal svoje statistike, lahko doživiš, da te kdo na stičišču luksuznih Pete avenije in 42. ulice s pestjo trešči po dežniku. Ali v »alternativnem« delu Denverja bežiš pred nasilnim beračem, ki je ponudbo jabolka in kosa kruha – lastnega kosila – vzel za žalitev. Ni razumel, da v trgovini, polni visoko procesiranih izdelkov, nisi našel nič drugega užitnega.

Brezdomci v San Franciscu leta 2023. Foto Barbara Kramžar

To je le nekaj osebnih izkušenj, številni Američani imajo veliko hujše. Tragedije ameriških mest imajo več vzrokov. Demokrati so pod predsednikom Joejem Bidnom upali, da lahko problem rešijo z zanikanjem in spuščanjem kriminalcev nazaj na ulice. Med pandemijo covida-19 in po njej so dovoljevali tudi, da so brezdomci zavzemali ameriška mesta. Zaradi duševnih motenj ali odvisnosti od mamil je stopnja smrtnosti med njimi grozljiva.

Republikanski predsednik Donald Trump obljublja, da bo nevarna mesta »poravnal« eno za drugim. Po Washingtonu D.C. in Memphisu – ter aretacijah migrantov v Chicagu in drugod – je vse potrebno pripravil za pohod na oregonski Portland. Tam na njegovi muhi niso le brezdomci in odvisniki, ampak tudi nasilneži, ki vse pogosteje napadajo organe pregona. Republikanci tudi za to krivijo demokrate. Obtožujejo jih »gestapovske« retorike, ki naj bi pripeljala do nedavnega streljanja 29-letnega Joshue Jahna na agente ameriške imigracijske in carinske službe ICE v Dallasu med aretacijo ilegalnih migrantov. Eden od teh je umrl, dva sta bila resno ranjena.

Skrajni levičarji naj bi presegli skrajne desničarje

Skrajno levo nasilje v ZDA je letos prvič po letu 1994 preseglo skrajno desno, so nedavno objavili pri ustanovi Center for Strategic and International Studies. Pri čemer v raziskavo niso vključili uboja direktorja zdravstvene zavarovalnice United Healthcare Briana Thompsona, ki ga je storil Luigi Mangioni, in konservativnega aktivista Charlieja Kirka, ki ga je ubil Tyler Robinson, podtaknitve požara v rezidenci pensilvanskega guvernerja Josha Shapira ter uboja dveh sodelavcev izraelskega veleposlaništva v Washingtonu.

Protestni napisi pred službo za migracije in carinske službe v oregonskem Poertlandu. Foto John Rudoff/Reuters

Oregonski Portland je že več let v središču tako imenovanega gibanja​ Antifa, ki ga je Trump označil za teroristično organizacijo. Po smrti temnopoltega Georgea Floyda pod kolenom policista, ki je leta 2020 povzročila množične demonstracije v vseh ZDA, so tudi tam uvedli avtonomno območje s svojimi pravili. Poletje ljubezni, kot je upore označila županja Seattla Jenny Durkan, se je kmalu spremenilo v nasilje in brezvladje. Položaj se je medtem pomiril v običajno brezvladje nekaterih ameriških mestnih središč, a tako kot v Washingtonu in Memphisu bodo morda številni prebivalci pozdravili Trumpovo nacionalno gardo.

Ta je sestavljena iz lokalnih vojaških rezervistov, mnogi Trumpovi nasprotniki se bojijo, da bo namesto njih raje uporabil redno vojsko. Republikanski predsednik je med nedavnim nastopom pred vojaškimi poveljniki v virginijskem Quanticu demokratsko vodena mesta primerjal z območji za vojaško usposabljanje. »Kar so naredili San Franciscu, Chicagu, New Yorku, Los Angelesu! To so zelo nevarna mesta in poravnali bomo eno za drugim. Tudi to je vojna. Vojna od znotraj.«