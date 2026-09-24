Trumpova vojna z mediji: sodnik razveljavil prepoved za CNN, Politico in MS NOW

Ameriški zvezni sodnik Timothy Kelly je odločil, da mora vlada medijskim hišam CNN, MS NOW in Politico znova omogočiti dostop do Bele hiše ter razveljavil prepoved, ki jo je zanje v petek uveljavil ameriški predsednik Donald Trump. To je zahteval, ker da mediji objavljajo lažne informacije o njem, njegovi vladi in ZDA.

Na prepoved so se takoj odzvali v omenjenih in vložili tožbo ter zahtevali začasno odredbo, s katero bi jim sodišče takoj vrnilo dostop do Bele hiše. Kot so opozorili, je prepoved v nasprotju s prvim amandmajem ameriške ustave, ki ščiti svobodo tiska.

V začasni odredbi, ki velja 14 dni, je sodnik navedel, da je bil odvzem novinarskih akreditacij izveden brez ustavno ustreznega postopka. Splošno pravilo je, da morajo biti posamezniki obveščeni in imeti možnost, da se izrečejo, preden jim država odvzame ustavno zaščiten interes, je po poročanju CNN zapisal Kelly.

Dejal je tudi, da vladni argumenti ne utemeljujejo interesa nacionalne varnosti. Potem ko je prepoved začela veljati, so namreč Trump in njegovi odvetniki pojasnjevali, da je bil medijem odvzet dostop, ker je njihovo preteklo poročanje sprožilo pomisleke glede nacionalne varnosti.

Sodnik je opozoril tudi, da pri odvzemu novinarskih akreditacij niso bili upoštevani pravni precedensi, ki zahtevajo, da so novinarji vnaprej obveščeni o pravilih, katerih kršitev bi lahko vodila v prepoved dostopa. »To se tukaj ni zgodilo,« je dejal sodnik, ki ga je na položaj imenoval Trump. Ta je sodnika v objavi na truth social že v torek napadel kot pristranskega.

Odvetnik medijev Ted Boutrous je v odzivu na sodnikovo odločitev poudaril: »To je odločna sodba, ki potrjuje svobodo medijev, pravico do ustreznega pravnega postopka in vladavino prava. Zelo cenimo hitro ukrepanje sodišča.«

Bela hiša in ministrstvo za pravosodje se na odločitev sodnika še nista odzvala, poroča CNN.