Trumpove carine niso zakonite

Vrhovno sodišče ZDA je razveljavilo izredne carinske udarce po skoraj vseh trgovinskih partnericah z Evropsko unijo vred ter s tem zadalo hud udarec trgovinski politiki predsednika Donalda Trumpa. Prvi republikanec napoveduje druge ukrepe, ki naj bi nadomestili dosedanje. Trije konservativni vrhovni sodniki Samuel Alito, Brett Kavanaugh in Clarence Thomas so se postavili na predsednikovo stran, a tokrat ni zadostovalo.

Bo ameriška administracija zdaj prisiljena vrniti okrog dvesto milijard dolarjev carinskega dohodka, ki so ga ZDA s carinami pridobile v minulem letu?