Trumpove carine številne pakete preusmerile v centre za uničenje

Nenadne odločitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa o carinah na izdelke iz tujine so ohromile ameriške dostavne službe. Ker podjetja, kot sta UPS in FedEx, ne morejo slediti novim zahtevam, vsak dan okoli štiri milijone paketov obtiči v dostavnih centrih, poroča BBC.

Trumpova vlada je avgusta odločila, da v ZDA ne smejo sprejemati paketov v vrednosti manj kot 800 dolarjev brez pregleda, obdavčitve in carin. Uvozniki imajo praviloma na voljo deset dni, da predajo dokumentacijo o uvoženih izdelkih, plačajo carine in druge pristojbine, preden lahko paket dostavijo naročniku. Ker je pravil vse več, sproti pa se tudi spreminjajo, dostavnim podjetjem ne uspe izročiti paketov pravočasno.

Številni naročniki, med njimi tudi podjetja, ki so odvisna od zaloge, niso prejeli paketov. Tisti, ki naročajo pri podjetju UPS, pogosto prejmejo obvestilo, da bodo njihov paket uničili, ker na etiketi ni imel zadostnih informacij o državi porekla.

Predstavnica podjetja UPS je za BBC dejala, da stranke poskusijo kontaktirati vsaj trikrat, preden njihov paket preusmerijo za uničenje. Čas dostave se je sicer res podaljšal, a pri podjetju UPS pravijo, da še vedno uspešno dostavijo več kot 90 odstotkov mednarodnih paketov na dan prihoda v državo.

Sistem za uvoz izdelkov odpovedal

Podjetje Mizuba Tea Co. iz Oregona je za BBC dejalo, da s pomočjo podjetja UPS iz Japonske že več kot desetletje uvažajo matcho. Trenutno dostavno podjetje obravnava pet njihovih paketov s skupno vrednostjo več kot 100.000 dolarjev. Pri Mizuba Tea Co. so prejeli več sporočil, da bodo njihove dragocene pakete odposlali v center za uničenje. Če paketi ne bodo dostavljeni pravočasno, bo podjetje ostalo brez zaloge. »Jasno nam je, da trenutni sistem za uvoz ni pripravljen za obdelavo ogromne količine izdelkov in papirologije,« so še dejali pri podjetju Mizuba Tea Co.

Ameriški predsednik Donald Trump je že med drugo predsedniško kampanjo napovedoval uvedbo številnih carin. FOTO: Ken Cedeno/Reuters

Pri švedskem izvozniku sladkarij Swedish Candy Land so dejali, da so v začetku septembra z UPS poslali več kot 700 paketov, ki so bili nato zadržani v dostavnem centru. Soustanovitelj podjetja Tobias Johansson je za BBC dejal, da so UPS zamenjali s FedExom. Kljub temu da dostava traja nekaj dni dlje, nimajo več težav z dolgotrajnimi zamudami in izgubljenimi paketi. Tudi švedskemu podjetju so uničili pakete v vrednosti okoli 50.000 dolarjev – v vrednost niso všteti še dodatni stroški dostave in posrednikov.

John Picket, podpredsednik politike za oskrbovalno verigo pri Nacionalnem svetu za zunanjo trgovino (National Foreign Trade Council), ki zastopa številna dostavna podjetja, pravi, da se bo stanje najverjetneje še poslabšalo, in ne izboljšalo. Uvoz se je v zadnjem mesecu zmanjšal, ker so uvozniki pohiteli z dostavami, da bi se izognili novim carinam.

Zaradi Trumpovih carin morajo podjetja plačevati tudi pristojbine za jeklo in aluminij, ki sta prisotna v izdelkih, ter v številnih primerih jamčiti za državo njihovega porekla. Gre za informacijo, s katero večina podjetij, še manj pa dostavnih služb, ni seznanjenih.