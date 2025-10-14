  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Trumpove carine številne pakete preusmerile v centre za uničenje

    Tako posamezniki kot podjetja se soočajo z zakasnelimi mednarodnimi pošiljkami. Nekaterim paketom celo spreminjajo status in jih namenjajo za uničenje.
    Podjetja, kot sta UPS in FedEx, ne morejo slediti zahtevam, ki jih narekajo nove carine. FOTO: Mike Blake/Reuters
    Podjetja, kot sta UPS in FedEx, ne morejo slediti zahtevam, ki jih narekajo nove carine. FOTO: Mike Blake/Reuters
    Ma. J.
    14. 10. 2025 | 10:03
    14. 10. 2025 | 10:22
    3:51
    Nenadne odločitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa o carinah na izdelke iz tujine so ohromile ameriške dostavne službe. Ker podjetja, kot sta UPS in FedEx, ne morejo slediti novim zahtevam, vsak dan okoli štiri milijone paketov obtiči v dostavnih centrih, poroča BBC.

    Kitajska Trumpu vrača z njegovim orožjem

    Trumpova vlada je avgusta odločila, da v ZDA ne smejo sprejemati paketov v vrednosti manj kot 800 dolarjev brez pregleda, obdavčitve in carin. Uvozniki imajo praviloma na voljo deset dni, da predajo dokumentacijo o uvoženih izdelkih, plačajo carine in druge pristojbine, preden lahko paket dostavijo naročniku. Ker je pravil vse več, sproti pa se tudi spreminjajo, dostavnim podjetjem ne uspe izročiti paketov pravočasno.

    Številni naročniki, med njimi tudi podjetja, ki so odvisna od zaloge, niso prejeli paketov. Tisti, ki naročajo pri podjetju UPS, pogosto prejmejo obvestilo, da bodo njihov paket uničili, ker na etiketi ni imel zadostnih informacij o državi porekla.

    Predstavnica podjetja UPS je za BBC dejala, da stranke poskusijo kontaktirati vsaj trikrat, preden njihov paket preusmerijo za uničenje. Čas dostave se je sicer res podaljšal, a pri podjetju UPS pravijo, da še vedno uspešno dostavijo več kot 90 odstotkov mednarodnih paketov na dan prihoda v državo.

    Sistem za uvoz izdelkov odpovedal

    Podjetje Mizuba Tea Co. iz Oregona je za BBC dejalo, da s pomočjo podjetja UPS iz Japonske že več kot desetletje uvažajo matcho. Trenutno dostavno podjetje obravnava pet njihovih paketov s skupno vrednostjo več kot 100.000 dolarjev. Pri Mizuba Tea Co. so prejeli več sporočil, da bodo njihove dragocene pakete odposlali v center za uničenje. Če paketi ne bodo dostavljeni pravočasno, bo podjetje ostalo brez zaloge. »Jasno nam je, da trenutni sistem za uvoz ni pripravljen za obdelavo ogromne količine izdelkov in papirologije,« so še dejali pri podjetju Mizuba Tea Co.

    Ameriški predsednik Donald Trump je že med drugo predsedniško kampanjo napovedoval uvedbo številnih carin. FOTO: Ken Cedeno/Reuters
    Ameriški predsednik Donald Trump je že med drugo predsedniško kampanjo napovedoval uvedbo številnih carin. FOTO: Ken Cedeno/Reuters

    Pri švedskem izvozniku sladkarij Swedish Candy Land so dejali, da so v začetku septembra z UPS poslali več kot 700 paketov, ki so bili nato zadržani v dostavnem centru. Soustanovitelj podjetja Tobias Johansson je za BBC dejal, da so UPS zamenjali s FedExom. Kljub temu da dostava traja nekaj dni dlje, nimajo več težav z dolgotrajnimi zamudami in izgubljenimi paketi. Tudi švedskemu podjetju so uničili pakete v vrednosti okoli 50.000 dolarjev – v vrednost niso všteti še dodatni stroški dostave in posrednikov.

    John Picket, podpredsednik politike za oskrbovalno verigo pri Nacionalnem svetu za zunanjo trgovino (National Foreign Trade Council), ki zastopa številna dostavna podjetja, pravi, da se bo stanje najverjetneje še poslabšalo, in ne izboljšalo. Uvoz se je v zadnjem mesecu zmanjšal, ker so uvozniki pohiteli z dostavami, da bi se izognili novim carinam.

    Bruselj ne prizna trgovinskega poraza s Trumpom

    Zaradi Trumpovih carin morajo podjetja plačevati tudi pristojbine za jeklo in aluminij, ki sta prisotna v izdelkih, ter v številnih primerih jamčiti za državo njihovega porekla. Gre za informacijo, s katero večina podjetij, še manj pa dostavnih služb, ni seznanjenih.

    Novice  |  Slovenija
    Začasna ustavitev

    Znano, zakaj bo Pošta Slovenije omejila sprejemanje pošiljk za ZDA

    Kot so sporočili iz podjetja, od petka dalje ne bodo več sprejemali blagovnih pisem in paketov za naslovnike v ZDA ne glede na njihovo vrednost.
    21. 8. 2025 | 16:38
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    In spet smo tam: Velesile se pred ključnim srečanjem spopadajo s carinami

    Trgovinska vojna se zaostruje: Kitajska je napovedala nadzor nad izvozom redkih rudnin, ZDA pa odgovarjajo s 100-odstotnimi carinami.
    Bojan Ivanc 14. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    EU se mora Trumpu postaviti po robu

    Evropejci se morajo odločiti, ali bodo suverenost in demokratične procese predali avtoritarnemu populistu, ki ga podpirajo ameriški tehnološki oligarhi.
    11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Odzivi

    Evropa dviga carine, jeklarji zadovoljni, a skrbi jih nekaj drugega

    Največji slovenski jeklarski družbi bi si za zaščito panoge želeli še druge ukrepe, pri čemer čakajo tudi na našo državo.
    Maja Grgič 8. 10. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nasilje nad ženskami

    Poslanec Prednik po hudih obtožbah o nasilju odstopa kot poslanec

    Nekdanja predsednica SD in zunanja ministrica Tanja Fajon je komentirala Prednikov primer in poudarila ničelno toleranco do nasilja.
    13. 10. 2025 | 10:27
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Tema dneva

    Krka, Rusija in potencialna zaplemba premoženja

    Farmacevtska podjetja bodo morala v bilancah na novo ovrednotiti svoje pozicije v Rusiji.
    Janez Tomažič 12. 10. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Ivo Boscarol: Slovenija nima niti enega junaka iz mesa in krvi

    Po prodaji Pipistrela ameriškemu koncernu Textron je energijo preusmeril v nove projekte, zlasti v področja, na katerih se prepletata kultura in skupno dobro.
    Petra Kovič 12. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Napoved obvezne božičnice vladi ni izboljšala ocene

    Več kot polovica anketiranih delo izvršilne veje oblasti ocenjuje negativno, pozitivno pa petina. Obe vodilni stranki navzdol.
    Barbara Hočevar 13. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Magazin  |  Zanimivosti
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Magazin  |  Generacija+
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ZDA dostava paketov Donald Trump carine

    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Kalimnos

    Grški otok, ki se jeseni spremeni v Slovenijo

    Na stotine plezalnih smeri z znamenitimi kapniki in številne plaže, kjer se lahko potopiš v zelenomodro morje.
    Maja Grgič 14. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Zoisove in Puhove nagrade

    Nagrajena tudi slovenska raziskovalka, ki je odkrila povsem novo vrsto virusa

    Razglasili so dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad in priznanj; podelili pa jih bodo na predvečer dneva znanosti.
    Saša Senica 14. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Mojster nasilja v novem dokumentarcu

    Dokumentarna serija Gospod Scorsese odkriva življenje in obsedenost s filmom legendarnega režiserja.
    14. 10. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Zakaj nas je še vedno sram priznati, da imamo čistilko? (VIDEO)

    Urša Erman in Ana Horvat razkrivata, zakaj se ljudje še sramežljivo odločajo za pomoč pri čiščenju, koliko stane in zakaj je ključno zaupanje.
    Nina Štajner 14. 10. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Živel si v pričakovanju, da bodo kmalu prišli pote

    Nagrajenca festivala Kranj Foto Fest Paša Kričko in Balázs Turós se z vrhunskima serijama predstavljata tudi v Cankarjevem domu.
    Pia Prezelj 14. 10. 2025 | 10:42
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Mojster nasilja v novem dokumentarcu

    Dokumentarna serija Gospod Scorsese odkriva življenje in obsedenost s filmom legendarnega režiserja.
    14. 10. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Zakaj nas je še vedno sram priznati, da imamo čistilko? (VIDEO)

    Urša Erman in Ana Horvat razkrivata, zakaj se ljudje še sramežljivo odločajo za pomoč pri čiščenju, koliko stane in zakaj je ključno zaupanje.
    Nina Štajner 14. 10. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Živel si v pričakovanju, da bodo kmalu prišli pote

    Nagrajenca festivala Kranj Foto Fest Paša Kričko in Balázs Turós se z vrhunskima serijama predstavljata tudi v Cankarjevem domu.
    Pia Prezelj 14. 10. 2025 | 10:42
    Preberite več
