Trumpove domače fronte

Demokrati vidijo invazijo, republikanski predsednik Donald Trump pa nacionalno gardo kljub temu pošilja še v Chicago in oregonski Portland. Teksaški vojaški rezervisti bodo mirili protivladne nemire in izganjali nezakonite migrante, v Oregonu kljub sodni prepovedi.

Ameriški predsednik Trump ima veliko odprtih front, leto pred vmesnimi kongresnimi volitvami je najpomembnejša notranjepolitična. Ta se vse bolj razgreva v demokratsko vodenih mestih, v katera prvi republikanec pošilja vojaške rezerviste. Republikanski guverner Teksasa Greg Abbott jih je dal na voljo 2000, 400 jih odhaja v Chicago in oregonski Portland. V zadnjega kljub razsodbi zvezne ­sodnice Karin Immergut, da je takš­na akcija nezakonita in ­protiustavna.

Sodnica, ki jo je imenoval sam republikanski predsednik, se sklicuje na pristojnosti zveznih držav in omejenost protestov. Iz Bele hiše odgovarjajo, da si predsednik ne bo zatiskal oči pred brezvladjem v mestih, sploh pa ima zakonske pristojnosti za zavarovanje zveznih oblasti v njih. V Chicagu so protestniki konec tedna agentom zvezne službe za priseljevanje in carine (Ice) zaprli pot z avtomobili, ti pa so streljali na demonstrantko, ki je mahala s polavtomatskim orožjem.

Kalifornijski guverner Gavin Newsom je v prvi vrsti napadov na Trumpa. Foto Kylie Cooper/Reuters

Po medijskih poročilih se je sama odpeljala v bolnišnico, kjer so poskrbeli zanjo, na ministrstvu za domovinsko varnost pa so zatrdili, da jim chicaška policija ni priskočila na pomoč. Kako daleč so globoko razklane ZDA od še hujših spopadov? V Portlandu, Chicagu, prestolnici Washington, Memphisu, Los Angelesu in drugod se križajo različne Trumpove fronte, vse pa se bijejo o demokratski odločit­vi za odprtje meja za 20 milijonov migrantov iz časa prejšnjega predsednika Joeja Bidna.​ Konservativci verjamejo, da so si demokrati tako hoteli zagotoviti zmago na prihodnjih volitvah in da so zdaj ustavili delo vlade zato, da se ne bi migranti sami izselili. Iz dostopnega zdravstvenega zavarovanja, za katero zahtevajo 1500 milijard dolarjev, naj bi plačevali tudi bolnišnično zdravljenje nezavarovanih oseb.

Obračun s kriminalom in Antifo

Trumpove čistke obračunavajo z več plastmi kriminala in drugih prestopkov. V prestolnici Washington in Memphisu v Tennesseeju si želijo omejiti večinsko temnopolti kriminal, ki je kljub majhnemu odstotku prebivalstva odgovoren za polovico umorov v ZDA. Za rešitev teh težav bo treba veliko več od racij, nujni bi bili resocializacija mladih, ki se zaradi razdrtih družin nagibajo h kriminalnim tolpam, ter pomoč otrokom in družinam. Tudi njihov položaj otežuje naval migrantov z vsega sveta, ki jim s privolitvijo v nižje plačilo odvzemajo delo.

Z dolgoletnim pomanjkljivim nadzorom nad mejami je povezana tudi druga konservativna fronta, ki hoče ustaviti dotok v večini kitajskih opioidov v stara, večinsko belska industrijska središča. Ta propadajo prav zaradi kitajskega in drugega odvzemanja industrijskih delovnih mest, tako kot migranti so tudi mamila prodirala prek ­poroznih južnih mej. Spopadu s tem Trump namenja tudi carinsko vojno, v karibskih vodah tudi pravo z domnevno venezuelskimi ladjami za tihotapljenje mamil.

Ministrica za državljansko varnost Kristi Noem je v prvi vrsti Trumpovega boja proti demokratsko vodenim mestom. Foto Jack Taylor/Reuters

Trumpova tretja in morda najnevarnejša fronta je z aktivisti tako imenovane Antife, ki jo je republikanska Bela hiša označila za domačo teroristično organizacijo. Njegova ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem je govorila o razpisu nagrade od 2000 do 10.000 dolarjev na glavo organov kazenskega pregona s fotografijami vred. Tudi zaradi tega je predsednik mesta označil za vojaška vadbišča. »To je vojna od znotraj.«

Trumpove fronte se pogosto križajo. V Chicagu so v petek in soboto našteli trinajst streljanj na ljudi, štiri s smrtnim izidom. Demokratski guverner Illinoisa J. B. Pritzker je prvega republikanca kljub temu obtožil invazije, njegov kalifornijski kolega Gavin Newsom ZDA vidi na robu vojnega stanja. Kalifornijski prvak trenutno velja za enega od najvidnejših kandidatov za prihodnje vodstvo demokratske stranke, njegova težava pa je množično izseljevanje v gospodarsko in drugače uspešnejša okolja. Tudi za njihovo nadomestitev potrebuje migrante – in bo zato morda sam naslednja tarča Trumpovih posredovanj. Za zdaj se je tako kot voditelji Oregona odločil za tožbo. »Našo vojsko uporablja kot političnega kmeta za svoj ego,« je napadel Trumpa.