Trumpove izjave nepovratno omajale podobo ZDA kot stabilizacijske sile

Napetosti med Združenimi državami Amerike in Iranom so tik pred iztekom ultimata dosegle vrhunec, nato pa nepričakovano prešle v začasno umiritev, poroča Politico. Ameriški predsednik Donald Trump je le nekaj ur pred napovedanimi obsežnimi vojaškimi napadi sporočil, da sta državi dosegli dogovor o dvotedenskem premirju, ki naj bi omogočil nadaljnja pogajanja o trajnem miru.

Trump je na svojem družbenem omrežju napovedal, da sta državi blizu dokončnega mirovnega sporazuma, poroča BBC. S tem se je izognil zahtevni dilemi: ali uresničiti svoje grožnje o uničujočem napadu na iransko infrastrukturo ali pa odstopiti in tvegati politično verodostojnost. Le nekaj ur prej je namreč opozoril, da bi lahko, če dogovor ne bo dosežen, umrla celotna civilizacija.

Dogovor je pogojen s tem, da Iran ustavi vojaške aktivnosti in ponovno odpre strateško pomembno Hormuško ožino za mednarodni promet. Ta pomorska pot je namreč ključna za približno petino svetovne preskrbe z nafto, zato je njeno zaprtje že povzročilo skok cen energentov.

Delna zmaga z dolgoročnimi tveganji

Čeprav lahko Trump svoj začasni dogovor predstavi kot politično zmago, cena ostaja visoka. Njegove izjave in dejanja so po mnenju mnogih omajale podobo ZDA kot stabilizacijske sile v svetu.

Trump pogosti odloči svoje grožnje, ali pa se od njih popolnoma odmakne, da bi omogočil okrevanje trgov in pridobil čas za pogajanja.

Trumpova retorika zamikajočih se groženj sicer odraža širši vzorec njegove politike, kjer ostrim grožnjam sledijo umiki ali pogajalski obrati.

Zaradi pogostosti pristopa se je uveljavil tudi izraz TACO (Trump Always Chickens Out, Trump se vedno ustraši), slabšalni opis zaznane nagnjenosti ameriškega predsednika k grožnjam, ki jih nato odloži, da bi podaljšal čas za pogajanja in okrevanje trgov.

Krhko zatišje in negotova pogajanja

Dvotedensko premirje predstavlja zgolj začasno rešitev. V tem času naj bi se začela intenzivna pogajanja, ki pa bodo po pričakovanjih zahtevna. Iran je že pripravil desettočkovni predlog, ki med drugim vključuje umik ameriških sil iz regije, odpravo sankcij in odškodnine za vojno škodo. Gre za pogoje, ki jih bo po mnenju političnih analitikov Washington težko sprejel.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je potrdil, da bo Iran ustavil svoje vojaške operacije, če se bodo napadi nanj končali, ter omogočil varen prehod skozi ožino ob koordinaciji z vojsko.

Kljub temu pa številna vprašanja še vedno ostajajo odprta: med njimi so usoda iranskega obogatenega urana ter vpliv države na regionalne zaveznike, kot so, denimo, hutijevski uporniki v Jemnu.

Ostri odzivi v ZDA

Trumpova retorika je pri tem sprožila val kritik, zlasti med demokrati. Vodilni senator Chuck Schumer je opozoril, da bodo republikanci nosili odgovornost za posledice konflikta, če ga ne bodo ustavili.

Od predsednikovih izjav pa so se distancirali tudi nekateri republikanci. Med drugim je kongresnik Austin Scott Trumpove besede označil za kontraproduktivne, senatorka Lisa Murkowski pa je poudarila, da takšnih groženj ni mogoče upravičiti kot pogajalsko taktiko.

V ozadju pogajanj je potekala intenzivna vojaška kampanja. Ameriške sile so napadle več kot 13.000 ciljev v Iranu, pri čemer so skupaj z Izraelom izvajale tudi tako imenovane dinamične napade na priložnostne tarče.

Administracija je celo razmišljala o napadih na civilno infrastrukturo, s čimer si je prislužila opozorila o morebitnih kršitvah mednarodnega prava. Trump je te pomisleke zavrnil z argumentom, da je preprečevanje jedrskega oboroževanja Irana pomembnejše.

Medtem so ameriški zavezniki v Evropi in državah Perzijskega zaliva ostali večinoma ob strani, pogosto brez vpogleda v odločitve Bele hiše.

Dvotedensko premirje tako pomeni predvsem odlog, ne pa tudi rešitve. Ali bo vodilo do trajnega miru ali le v nove faze konflikta, pa bo jasno v prihodnjih tednih.