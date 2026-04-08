    Trumpove izjave nepovratno omajale podobo ZDA kot stabilizacijske sile

    Dvotedensko premirje predstavlja zgolj začasno rešitev. V tem času naj bi se začela intenzivna pogajanja, ki pa bodo po pričakovanjih zahtevna.
    Dvotedensko premirje pomeni predvsem odlog, ne pa tudi rešitev. Ali bo vodilo do trajnega miru ali le v nove faze konflikta, pa bo jasno v prihodnjih tednih. FOTO: Alex Brandon/AFP
    Galerija
    Dvotedensko premirje pomeni predvsem odlog, ne pa tudi rešitev. Ali bo vodilo do trajnega miru ali le v nove faze konflikta, pa bo jasno v prihodnjih tednih. FOTO: Alex Brandon/AFP
    R. I.
    8. 4. 2026 | 08:52
    8. 4. 2026 | 09:28
    4:35
    A+A-

    Napetosti med Združenimi državami Amerike in Iranom so tik pred iztekom ultimata dosegle vrhunec, nato pa nepričakovano prešle v začasno umiritev, poroča Politico. Ameriški predsednik Donald Trump je le nekaj ur pred napovedanimi obsežnimi vojaškimi napadi sporočil, da sta državi dosegli dogovor o dvotedenskem premirju, ki naj bi omogočil nadaljnja pogajanja o trajnem miru. 

    Trump je na svojem družbenem omrežju napovedal, da sta državi blizu dokončnega mirovnega sporazuma, poroča BBC. S tem se je izognil zahtevni dilemi: ali uresničiti svoje grožnje o uničujočem napadu na iransko infrastrukturo ali pa odstopiti in tvegati politično verodostojnost. Le nekaj ur prej je namreč opozoril, da bi lahko, če dogovor ne bo dosežen, umrla celotna civilizacija. 

    Dogovor je pogojen s tem, da Iran ustavi vojaške aktivnosti in ponovno odpre strateško pomembno Hormuško ožino za mednarodni promet. Ta pomorska pot je namreč ključna za približno petino svetovne preskrbe z nafto, zato je njeno zaprtje že povzročilo skok cen energentov.

    Delna zmaga z dolgoročnimi tveganji

    Čeprav lahko Trump svoj začasni dogovor predstavi kot politično zmago, cena ostaja visoka. Njegove izjave in dejanja so po mnenju mnogih omajale podobo ZDA kot stabilizacijske sile v svetu. 

    Trump pogosti odloči svoje grožnje, ali pa se od njih popolnoma odmakne, da bi omogočil okrevanje trgov in pridobil čas za pogajanja. FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters
    Trump pogosti odloči svoje grožnje, ali pa se od njih popolnoma odmakne, da bi omogočil okrevanje trgov in pridobil čas za pogajanja. FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters

    Trumpova retorika zamikajočih se groženj sicer odraža širši vzorec njegove politike, kjer ostrim grožnjam sledijo umiki ali pogajalski obrati.

    Zaradi pogostosti pristopa se je uveljavil tudi izraz TACO (Trump Always Chickens Out, Trump se vedno ustraši), slabšalni opis zaznane nagnjenosti ameriškega predsednika k grožnjam, ki jih nato odloži, da bi podaljšal čas za pogajanja in okrevanje trgov. 

    Krhko zatišje in negotova pogajanja

    Dvotedensko premirje predstavlja zgolj začasno rešitev. V tem času naj bi se začela intenzivna pogajanja, ki pa bodo po pričakovanjih zahtevna. Iran je že pripravil desettočkovni predlog, ki med drugim vključuje umik ameriških sil iz regije, odpravo sankcij in odškodnine za vojno škodo. Gre za pogoje, ki jih bo po mnenju političnih analitikov Washington težko sprejel. 

    Dogovor je pogojen s tem, da Iran ustavi vojaške aktivnosti in ponovno odpre strateško pomembno Hormuško ožino za mednarodni promet. FOTO: Aziz Taher/Reuters
    Dogovor je pogojen s tem, da Iran ustavi vojaške aktivnosti in ponovno odpre strateško pomembno Hormuško ožino za mednarodni promet. FOTO: Aziz Taher/Reuters

    Iranski zunanji minister Abas Aragči je potrdil, da bo Iran ustavil svoje vojaške operacije, če se bodo napadi nanj končali, ter omogočil varen prehod skozi ožino ob koordinaciji z vojsko. 

    Kljub temu pa številna vprašanja še vedno ostajajo odprta: med njimi so usoda iranskega obogatenega urana ter vpliv države na regionalne zaveznike, kot so, denimo, hutijevski uporniki v Jemnu. 

    Ostri odzivi v ZDA

    Trumpova retorika je pri tem sprožila val kritik, zlasti med demokrati. Vodilni senator Chuck Schumer je opozoril, da bodo republikanci nosili odgovornost za posledice konflikta, če ga ne bodo ustavili. 

    Od predsednikovih izjav pa so se distancirali tudi nekateri republikanci. Med drugim je kongresnik Austin Scott Trumpove besede označil za kontraproduktivne, senatorka Lisa Murkowski pa je poudarila, da takšnih groženj ni mogoče upravičiti kot pogajalsko taktiko. 

    Trumpova retorika je pri tem sprožila val kritik, zlasti med demokrati. FOTO: AFP
    Trumpova retorika je pri tem sprožila val kritik, zlasti med demokrati. FOTO: AFP

    V ozadju pogajanj je potekala intenzivna vojaška kampanja. Ameriške sile so napadle več kot 13.000 ciljev v Iranu, pri čemer so skupaj z Izraelom izvajale tudi tako imenovane dinamične napade na priložnostne tarče. 

    Administracija je celo razmišljala o napadih na civilno infrastrukturo, s čimer si je prislužila opozorila o morebitnih kršitvah mednarodnega prava. Trump je te pomisleke zavrnil z argumentom, da je preprečevanje jedrskega oboroževanja Irana pomembnejše. 

    Medtem so ameriški zavezniki v Evropi in državah Perzijskega zaliva ostali večinoma ob strani, pogosto brez vpogleda v odločitve Bele hiše. 

    Dvotedensko premirje tako pomeni predvsem odlog, ne pa tudi rešitve. Ali bo vodilo do trajnega miru ali le v nove faze konflikta, pa bo jasno v prihodnjih tednih. 

    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Na mizi predlog podaljšanja roka v zameno za odprtje Hormuške ožine

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    7. 4. 2026 | 06:54
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Povolilno dogajanje

    Koalicijska matematika s 16 ministrstvi znana, SDS kliče na ulico

    Gibanje Svoboda za Novo Slovenijo v vladi narodne enotnosti predlaga tri ministrska mesta, za ostale stranke po dve.
    Uroš Esih 7. 4. 2026 | 16:33
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Opolnoči rekordne cene dizelskega goriva

    Cene surove nafte se še vedno višajo, a sodeč po terminskih poslih vlagatelji pričakujejo postopno umiritev.
    Karel Lipnik 7. 4. 2026 | 16:21
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    V živo:      V živo: Države pozdravljajo dogovor o premirju; Izrael iz dogovora izključuje Libanon

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    8. 4. 2026 | 06:46
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

    Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

    Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

    Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

    Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
    3. 4. 2026 | 14:22
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Analiza

    Stanovanjska posojila bodo dražja, grozijo tudi podražitve materiala in dela

    Kako bo konflikt na Bližnjem vzhodu vplival na gradnjo stanovanj in nepremičninski trg?
    Nejc Gole 4. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Zaupanje v algoritme ni več le etika, je tudi stvar dobička

    Podjetja z urejenim nadzorom nad UI dosegajo do pet odstotkov višje prihodke, a povprečna zrelost ostaja na nizki stopnji.
    Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Pomembno je, da tudi z uporabo UI odločanje ostane človeku

    Podjetja umetno inteligenco uvajajo predvsem tam, kjer zaposlenim omogoča večjo učinkovitost in boljšo kakovost dela, strankam pa boljšo uporabniško izkušnjo.
    Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Mladi športni talenti sami izskočijo kot kokice (VIDEO)

    Sistem v Sloveniji omogoča mladim gibalni razvoj in tudi prepoznavanje talentov.
    Milka Bizovičar 2. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Slovenija

    Umrla novinarka Ana Jud

    Širši javnosti je poznana predvsem po dveh odmevnih knjigah – Operacija Direkt in Dosje Rokomavhi.
    8. 4. 2026 | 09:58
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Največji v zgodovini

    Gol? Nezaslišano, verjetno je šlo za vratarjevo napako, je bil piker junak

    Bayernov vratar Manuel Neuer ni bil zadovoljen z razpletom prve četrfinalne tekme proti Realu. »Škoda, ker nismo dosegli še tretjega gola,« je povedal.
    8. 4. 2026 | 09:45
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Toplo vreme je zbudilo lubadarja

    Trend sanitarnih sečenj zaradi lubadarja zadnja leta ne narašča, bo pa letošnja razširjenost podlubnikov odvisna od vremenskih razmer.
    Simona Fajfar 8. 4. 2026 | 09:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    UEFA

    Zahović sprejel Čeferinovo ponudbo

    Zlatko Zahović se vrača v nogomet. Pri Evropski nogometni zvezi bo deloval kot opazovalec tekem, na njegovo odločitev je vplival tudi Aleksander Čeferin.
    8. 4. 2026 | 09:08
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kolumna

    Barbara Pešut: Skoraj sem šla v zapor

    Imeti posel s tujo državo ni dobro, zato sem nemudoma plačala kazen. Zdaj se veselim prihajajoče vnukinje. Rodila naj bi se v teh dneh mojemu ljubečemu sinu.
    Barbara Pešut 8. 4. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Toplo vreme je zbudilo lubadarja

    Trend sanitarnih sečenj zaradi lubadarja zadnja leta ne narašča, bo pa letošnja razširjenost podlubnikov odvisna od vremenskih razmer.
    Simona Fajfar 8. 4. 2026 | 09:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    UEFA

    Zahović sprejel Čeferinovo ponudbo

    Zlatko Zahović se vrača v nogomet. Pri Evropski nogometni zvezi bo deloval kot opazovalec tekem, na njegovo odločitev je vplival tudi Aleksander Čeferin.
    8. 4. 2026 | 09:08
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kolumna

    Barbara Pešut: Skoraj sem šla v zapor

    Imeti posel s tujo državo ni dobro, zato sem nemudoma plačala kazen. Zdaj se veselim prihajajoče vnukinje. Rodila naj bi se v teh dneh mojemu ljubečemu sinu.
    Barbara Pešut 8. 4. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

    Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
    31. 3. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

    S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
    3. 4. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGIJA

    Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

    Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vsa merila arhitekture

    Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

    Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
    Promo Delo 3. 4. 2026 | 14:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Svetovni dan zdravja 2026: »Skupaj za zdravje. Na strani znanosti.«

    Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 10:50
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje (video)

    Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
    7. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več

