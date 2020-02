Trumpove pomilostitve političnega kriminala in »belih ovratnikov«

Michael Milken. FOTO: Fotodokumentacija Dela

New York – Ameriški predsednikje zmanjšal zaporno kazen nekdanjega guvernerja Illinoisater pomilostil več drugih znamenitih ameriških zapornikov s padlim finančnikomna čelu.Potomec srbskih priseljencev Blagojevich je odsedel osem let od štirinajstletne zaporne kazni in bo zdaj lahko odšel na svobodo, pa čeprav je vrsta visokih republikanskih politikov iz Illinoisa nasprotovala predčasni oprostitvi nekdanjega demokratskega guvernerja. Politika, ki je leta 2009 nastopil v Trumpovi televizijski oddaji, so obsodili zaradi poskusa prevzetja sredstev, namenjenih otroški bolnišnici, ter prodaje senatorskega sedeža predsednika. Trump je pomilostil tudi nekdanjega policijskega komisarja New Yorka, obsojenega davčne utaje in lažnih izjav, ter razvpitega finančnikaTrumpovi nasprotniki se že sprašujejo, ali niso ta zmanjšanja kazni in pomilostitve uvertura za obračunavanja z obsodbami njegovih nekdanjih sodelavcev v okviru preiskave posebnega tožilca. Republikanski predsednik tega obtožuje lova na čarovnice, z nekaterimi obsodbami pa so se že začeli ukvarjati drugi posebni tožilci.