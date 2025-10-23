Trumpove sankcije so veter v evropska jadra

V nadaljevanju preberite:

Odločitev Donalda Trumpa, da ZDA uvedejo sankcije proti energetskima orjakoma Lukoilu in Rosneftu, je veter v jadra EU. V Bruslju so prepričani, da bo Vladimir Putin pripravljen sesti za pogajalsko mizo in se pogajati o miru le, če bo pod pritiskom.Unija je od začetka invazije sprejela 19 svežnjev sankcij proti Rusiji.

Na mizi v Bruslju je bila politična odločitev o pokritju finančnih potreb Ukrajine v letih 2026 in 2027. »Nismo utrujeni in bomo nadaljevali podporo Ukrajini,« je bilo po besedah predsednika evropskega sveta Antónia Coste sporočilo Rusiji. Kočljivo vprašanje vrha je bila uporaba zamrznjenih ruskih rezerv za zagotovitev 140-milijardnega posojila Ukrajini.