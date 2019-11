Trumpovi davki skrivnost še vsaj do 5. decembra

Pomaga mu konservativna večina vrhovnega sodišča

Absolutna imuniteta je izmišljotina

AFP Bivši glavni pravnik Bele hiše Don McGahn bi moral pričati v preiskavi v okviru ustavne obtožbe predsednika Trumpa. FOTO: Saul Loeb/ AFP

Bela hiša se bo pritožila

Ameriško vrhovno sodišče je v ponedeljek kongresu, ki pripravlja ustavno obtožbo predsednika Donalda Trumpa , preprečilo dostop do njegovih finančnih podatkov, čeprav sta zvezno sodišče in zvezno prizivno sodišče zavrnila argumente njegovih odvetnikov o absolutni predsednikovi imuniteti in kongresu dostop odobrila, poroča STA.Za zdaj vrhovno sodišče odločbe prizivnega zveznega sodišča še ni razveljavilo, ampak je izvršitev te odločbe zadržalo do 5. decembra. Do takrat morajo Trumpovi odvetniki utemeljiti, zakaj naj vrhovno sodišče sprejme njihovo pritožbo v polno obravnavo.Za zaustavitev izvršbe je moralo glasovati najmanj pet vrhovnih sodnikov in ravno toliko jih je konservativnih. Če bodo Trumpovi pravniki uspešni, bo vrhovno sodišče pritožbo sprejelo v obravnavo in odločitev objavilo konec junija 2020, zaradi sestave sodišča pa obstaja velika verjetnost, da bo odločitev v prid Trumpu. Podobna odločitev vrhovnega sodišča se obeta tudi v primeru zahteve države New York po dostopu do Trumpovih davčnih napovedi.Zvezna sodnicaje v ponedeljek nekdanjemu glavnemu pravniku Bele hiše Donu McGahnu ukazala, da se mora odzvati na poziv na zaslišanje v okviru preiskave pred ustavno obtožbo predsednika ZDA , čeprav skupaj z drugimi visokimi uradniki Bele hiše trdi, da mora poslušati Trumpovo prepoved sodelovanja s kongresom, ker ima predsednik absolutno imuniteto.Sodnica je tako kot drugi zvezni sodniki v primeru Trumpovih finančnih podatkov ali davčnih napovedi trditev o absolutni imuniteti zavrnila kot izmišljotino, ki nima nobene zveze z ameriško ustavo.»Gre za izmišljotino, ki se ohranja pri življenju s ponavljanjem mnenja pravne službe Bele hiše in s popustljivostjo, ki je doslej preprečevala preizkus ideje na sodišču,« je zapisala v svoji odločitvi in tako mimogrede udarila tudi po pravosodnem ministrstvu ZDA, ki brani Trumpa. Vendar pa Trump, tako kot v primeru prepovedi vstopa muslimanom v ZDA, tudi tu računa na konservativno večino vrhovnega sodišča, ki jo je pomagal utrditi tudi sam.»Odločitev zveznega sodišča pomeni, da je zdaj povsem jasno, da absolutna imuniteta ne obstaja. Gre za veliko zmago za kongresni nadzor vlade in ameriško ljudstvo. Priče, ki se skrivajo za absolutno imuniteto, se bodo morale odločiti, ali imajo odgovornost do države ali pa bodo zveste predsedniku, ki verjame, da zakoni zanj ne veljajo,« je po odločitvi sodnice Brown Jacksonove izjavil predsednik odbora za obveščevalne zadeve v predstavniškem domu kongresaNjegovo veselje najbrž ne bo trajalo dolgo, saj je Bela hiša napovedala pritožbo na zvezno prizivno sodišče. Če izgubi še tam, se bo obrnila na vrhovno sodišče, kjer se bo verjetno razpletlo kot v primeru finančnih informacij predsednika Trumpa.