Trumpovo letalo, namenjeno v Davos, se je moralo vrniti

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Letalo Air Force One z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, namenjenim v švicarski Davos, se je po dveh urah vrnilo na vojaško letališče v bližini prestolnice Washington. To naj bi se zgodilo zaradi manjše težave z elektriko, so sporočili, za vsak primer so se v bližini New Yorka raje obrnili nazaj. CNN je pravkar poročal, da se je predsednik že vkrcal na drugo letalo in je spet na poti v Davos.
Novinarji, ki so na znamenitem Air Force One potovali s predsednikom, so poročali o pripombi predstavnice za tisk Karoline Leavitt, da bo zdaj novo letalo, ki ga podarja Katar, videti veliko bolj privlačno. Boeing 747-200, s katerim je sinoči letel Trump, je star že več kot 35 let, novinarji pa so poročali tudi o hipni ugasnitvi elektrike kmalu po vzletu.
Danska, ki jo republikanski prvak obtožuje, da svojega avtonomnega ozemlja Grenlandije ni sposobna zavarovati pred ruskimi in kitajskimi apetiti, že bojkotira srečanje v švicarskem zimskem letovišču. Trump vsej Evropi očita, da se že desetletja parazitsko naslanja na ameriški vojaški ščit. Državam, ki nasprotujejo njegovemu prevzemu arktičnega otoka, grozi z dodatnimi kazenskimi carinami. Hkrati Staro celino poziva h končanju gospodarske stagnacije po njegovem zgledu: z nižanji davkov in regulacij.
V ameriški delegaciji sta bila tudi državni sekretar Marco Rubio in finančni minister Scott Bessent. Skupaj s svojim voditeljem bosta v Davosu poudarjala uspehe trumponomike, a bosta morala poslušati tudi jezne evropske in druge odgovore. Po prepričanju mnogih Trump z ozemeljskimi zahtevami na račun zaveznikov ogroža čezatlantske varnostne in druge povezave. Republikanski predsednik odgovarja, da brez njega Nata sploh ne bi bilo več.
Komentarji