  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Trumpovo letalo, namenjeno v Davos, se je moralo vrniti

    Zaradi manjše težave z elektriko so se v bližini New Yorka raje obrnili nazaj. Predsednik se je že vkrcal na drugo letalo in je spet na poti v Švico.
    Predsednik Trump med vzpenjanjem na letalo, ki naj bi ga popeljalo v Švico. FOTO: Chip Somodevilla/AFP
    Galerija
    Predsednik Trump med vzpenjanjem na letalo, ki naj bi ga popeljalo v Švico. FOTO: Chip Somodevilla/AFP
    Barbara Kramžar
    21. 1. 2026 | 05:28
    21. 1. 2026 | 07:30
    A+A-

    Letalo Air Force One z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, namenjenim v švicarski Davos, se je po dveh urah vrnilo na vojaško letališče v bližini prestolnice Washington. To naj bi se zgodilo zaradi manjše težave z elektriko, so sporočili, za vsak primer so se v bližini New Yorka raje obrnili nazaj. CNN je pravkar poročal, da se je predsednik že vkrcal na drugo letalo in je spet na poti v Davos.

    Novinarji, ki so na znamenitem Air Force One potovali s predsednikom, so poročali o pripombi predstavnice za tisk Karoline Leavitt, da bo zdaj novo letalo, ki ga podarja Katar, videti veliko bolj privlačno. Boeing 747-200, s katerim je sinoči letel Trump, je star že več kot 35 let, novinarji pa so poročali tudi o hipni ugasnitvi elektrike kmalu po vzletu.

    Člani osebja in predstavniki medijev po izkrcanju s predsednikovega letala. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    Člani osebja in predstavniki medijev po izkrcanju s predsednikovega letala. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

    Air Force One na poti nazaj na vojaško Letališče v bližini prestolnice Washington. FOTO: Barbara Kramžar
    Air Force One na poti nazaj na vojaško Letališče v bližini prestolnice Washington. FOTO: Barbara Kramžar
    V krogih republikanskega predsednika za zdaj ne sumijo načrtne okvare, pa čeprav so lani nanj poskušali izvesti dva atentata in je ta čas med najbolj osovraženimi državniki tega sveta. Iranski ajatola Ali Hamenej je Trumpu odkrito grozil s strelom, ki ne bo zgrešil, po zahtevi za prevzem Grenlandije ima vse manj prijateljev tudi v Evropi. Pričakujejo, da bo tudi na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu povedal številne pikre na račun drugih držav.

    Danska, ki jo republikanski prvak obtožuje, da svojega avtonomnega ozemlja Grenlandije ni sposobna zavarovati pred ruskimi in kitajskimi apetiti, že bojkotira srečanje v švicarskem zimskem letovišču. Trump vsej Evropi očita, da se že desetletja parazitsko naslanja na ameriški vojaški ščit. Državam, ki nasprotujejo njegovemu prevzemu arktičnega otoka, grozi z dodatnimi kazenskimi carinami. Hkrati Staro celino poziva h končanju gospodarske stagnacije po njegovem zgledu: z nižanji davkov in regulacij. 

    Letalo, ki je po pristanku Air Force One, znova odpeljalo Trmpa proti Davpsu. FOTO: Chip Somodevilla/AFP
    Letalo, ki je po pristanku Air Force One, znova odpeljalo Trmpa proti Davpsu. FOTO: Chip Somodevilla/AFP

    V ameriški delegaciji sta bila tudi državni sekretar Marco Rubio in finančni minister Scott Bessent. Skupaj s svojim voditeljem bosta v Davosu poudarjala uspehe trumponomike, a bosta morala poslušati tudi jezne evropske in druge odgovore. Po prepričanju mnogih Trump z ozemeljskimi zahtevami na račun zaveznikov ogroža čezatlantske varnostne in druge povezave. Republikanski predsednik odgovarja, da brez njega Nata sploh ne bi bilo več. 

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Še eno prvo leto Donalda Trumpa: vse več ljudi ga jemlje resno in dobesedno

    Ob obletnici vrnitve na oblast predsednikovi nasprotniki upajo, da ga lahko omejijo na kongresnih volitvah. Trump računa na gospodarski razvoj.
    Barbara Kramžar 20. 1. 2026 | 01:44
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump bi z Grenlandijo poravnal evropske »dolgove«

    Donald Trump navaja varnost kot glavni razlog za prevzem arktičnega otoka, Danski pa očita, da ga ni zmožna zaščititi.
    Barbara Kramžar 18. 1. 2026 | 21:38
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Trump: Nato bi bil brez mene kup pepela

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    20. 1. 2026 | 06:48
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Evropska obramba

    Grenlandija je poslance zavila v molk

    Vladno odločitev o tem, da na vojaško vajo Arktična odpornost pod vodstvom Danske pošlje dva častnika, sta komentirali le Levica in Svoboda.
    Novica Mihajlović 20. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Donald TrumpZDADavos

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Karibi

    ZDA zasegle že sedmi tanker z venezuelsko nafto

    »Edina nafta, ki bo zapustila Venezuelo, bo nafta, ki je ustrezno in zakonito usklajena,« so sporočili.
    21. 1. 2026 | 07:49
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Španija

    Nova železniška nesreča v Španiji: en mrtev in številni poškodovani

    Umrl naj bi strojevodja. Še vsaj 37 ljudi je bilo poškodovanih, od tega pet huje.
    21. 1. 2026 | 07:44
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Liga NHL

    Kralji slavili brez kapetana in prvega vratarja

    Los Angeles Kings so brez poškodovanega Anžeta Kopitarja premagali zadnjo ekipo New York Rangers s 4:3. Med tekmo se je poškodoval vratar Kraljev.
    21. 1. 2026 | 07:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

         V živo: Trump na poti v Davos: Pojma nimam, kaj se bo zgodilo

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    21. 1. 2026 | 06:44
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Že 87. trojni dvojček Dončića za veliko zmago v derbiju

    Košarkarji Los Angeles Lakers so v derbiju zahodne konference premagali Denver s 115:107. Luka Dončić je dosegel 38 točk.
    Nejc Grilc 21. 1. 2026 | 06:37
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Liga NHL

    Kralji slavili brez kapetana in prvega vratarja

    Los Angeles Kings so brez poškodovanega Anžeta Kopitarja premagali zadnjo ekipo New York Rangers s 4:3. Med tekmo se je poškodoval vratar Kraljev.
    21. 1. 2026 | 07:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

         V živo: Trump na poti v Davos: Pojma nimam, kaj se bo zgodilo

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    21. 1. 2026 | 06:44
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Že 87. trojni dvojček Dončića za veliko zmago v derbiju

    Košarkarji Los Angeles Lakers so v derbiju zahodne konference premagali Denver s 115:107. Luka Dončić je dosegel 38 točk.
    Nejc Grilc 21. 1. 2026 | 06:37
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 7. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo