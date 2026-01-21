Trumpovo letalo, namenjeno v Davos, se je moralo vrniti

Letalo Air Force One z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, namenjenim v švicarski Davos, se je po dveh urah vrnilo na vojaško letališče v bližini prestolnice Washington. To naj bi se zgodilo zaradi manjše težave z elektriko, so sporočili, za vsak primer so se v bližini New Yorka raje obrnili nazaj. CNN je pravkar poročal, da se je predsednik že vkrcal na drugo letalo in je spet na poti v Davos.

Novinarji, ki so na znamenitem Air Force One potovali s predsednikom, so poročali o pripombi predstavnice za tisk Karoline Leavitt, da bo zdaj novo letalo, ki ga podarja Katar, videti veliko bolj privlačno. Boeing 747-200, s katerim je sinoči letel Trump, je star že več kot 35 let, novinarji pa so poročali tudi o hipni ugasnitvi elektrike kmalu po vzletu.

Člani osebja in predstavniki medijev po izkrcanju s predsednikovega letala. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Air Force One na poti nazaj na vojaško Letališče v bližini prestolnice Washington. FOTO: Barbara Kramžar

V krogih republikanskega predsednika za zdaj ne sumijo načrtne okvare, pa čeprav so lani nanj poskušali izvesti dva atentata in je ta čas med najbolj osovraženimi državniki tega sveta. Iranski ajatolaje Trumpu odkrito grozil s strelom, ki ne bo zgrešil, po zahtevi za prevzem Grenlandije ima vse manj prijateljev tudi v Evropi. Pričakujejo, da bo tudi na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu povedal številne pikre na račun drugih držav.

Danska, ki jo republikanski prvak obtožuje, da svojega avtonomnega ozemlja Grenlandije ni sposobna zavarovati pred ruskimi in kitajskimi apetiti, že bojkotira srečanje v švicarskem zimskem letovišču. Trump vsej Evropi očita, da se že desetletja parazitsko naslanja na ameriški vojaški ščit. Državam, ki nasprotujejo njegovemu prevzemu arktičnega otoka, grozi z dodatnimi kazenskimi carinami. Hkrati Staro celino poziva h končanju gospodarske stagnacije po njegovem zgledu: z nižanji davkov in regulacij.

Letalo, ki je po pristanku Air Force One, znova odpeljalo Trmpa proti Davpsu. FOTO: Chip Somodevilla/AFP

V ameriški delegaciji sta bila tudi državni sekretar Marco Rubio in finančni minister Scott Bessent. Skupaj s svojim voditeljem bosta v Davosu poudarjala uspehe trumponomike, a bosta morala poslušati tudi jezne evropske in druge odgovore. Po prepričanju mnogih Trump z ozemeljskimi zahtevami na račun zaveznikov ogroža čezatlantske varnostne in druge povezave. Republikanski predsednik odgovarja, da brez njega Nata sploh ne bi bilo več.