Trumpovo podaljšanje ultimata ni pomirilo trgov

Poleg odprtja Hormuške ožine se od Irana pričakuje, da se bo strinjal s končanjem vsakršnega plemenitenja urana in programov za balistične izstrelke, pa tudi pomoči regionalnim zaveznikom, kot sta libanonski Hezbolah in palestinski Hamas. Civilne jedrske programe naj bi nadzirali Američani. Iz Teherana, nasprotno, še vedno prihajajo grožnje in zahteve po vojni odškodnini. Nekateri opazovalci se bojijo, da so po odstranitvi starih voditeljev prevzeli vodstvo še bolj radikalni islamisti.

ZDA in Izrael nadaljujeta dvotirni pristop: cilju se poskušata približati s pogajanji in bombardiranji. Izraelska vojska je včeraj na družbenih omrežjih pozvala k evakuaciji severozahodnega iranskega mesta Arak, v katerem hočejo uničiti »vojaško infrastrukturo«. Iranski viri so poročali o škodi na raziskovalnem jedrskem reaktorju Handab. Tako kot v Gazi se izraelska vojska spopada z iranskim skrivanjem vojaških in drugih zmogljivosti v predorih, na domačih tleh pa z napadi kasetnih bomb iz Irana in Libanona. Tem ponekod ni kos niti sistem železna kupola, kakor se imenuje najbolj napredna protiraketna obramba na svetu. Američani bodo svojega, imenovanega zlata kupola, preizkušali to poletje, končali naj bi ga čez dve leti.