Trumpovo strateško preurejanje sveta

New York – Zdravstvena kriza zaradi epidemije covida-19 ne ustavlja vrtenja zemeljske oble, nasprotno, virus z izvorom na Kitajskem veča odločenost republikanskega predsednika ZDA za preureditev mednarodnih odnosov. K temu spadata tudi ameriški odstop od mednarodne pogodbe »odprto nebo« in zahteva za pristop Pekinga k pogodbi o razoroževanju novi start.Donald Trump je napoved odstopa od mednarodne pogodbe o odprtih zračnih prostorih (open skies) upravičil z ruskim neupoštevanjem določil te pogodbe. Če se bo to spremenilo, je omenjal možnost ameriške vrnitve. Rusija ni dovoljevala preletov ameriških izvid­niških letal nad ...